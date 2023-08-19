曾志偉被爆在台住院動手術 曾寶儀低調證實身上「裝了支架」
港星曾志偉即便70歲持續活躍在娛樂圈，近日疑似健康出狀況，傳出他在台灣住院動手術。對此，曾寶儀經紀人低調證實：「裝了一個支架，部位不清楚，但手術很順利沒事，謝謝關心。」不願多談詳細原因。
記者薛羽彤/綜合報導
曾志偉近日傳出在台灣動了動脈瘤手術，女兒曾寶儀透過經紀人證實此事，但對於病情詳細情況不願多談。事實上，曾寶儀過去在受訪時談到，因疫情2年多沒見到爸爸，哽咽表示因為曾志偉年紀大，作為兒女也會擔心他的身體狀況，也坦言曾志偉有痛風問題，父女在歐洲錄影時，幾乎全程都要坐輪椅。
而當時爆出曾志偉要坐輪椅代步，是否為健康亮紅燈，當時曾寶儀解釋，「他坐輪椅一定是因為喝醉，而且那是30歲就開始坐了，跟現在快70歲差不多的意思。」因為痛風曾志偉只好少喝酒，曾寶儀坦言以前勸爸爸少喝都勸不動，「痛風是老天爺送給他的禮物。」
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