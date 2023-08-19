巷仔內／恆大在美國申請破產保護！看盡「中國房市的一生」辛酸淚

ECFA恐面臨中止　中港媒分析：北京「無條件讓利」時代結束

▲中國近日指控台灣違反世貿規則與ECFA精神，揚言採取相應措施。圖為當年台灣反ECFA示威資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近日指控台灣違反世貿規則與ECFA精神，揚言採取相應措施。圖為當年台灣反ECFA示威資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國商務部繼日前對台灣進口的「聚碳酸酯」實施反傾銷措施後，17日又發布對台貿易壁壘調查的新進展，聲稱台灣對中國實施的貿易限制措施，涉嫌違反世貿組織（WTO）關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則，而後國台辦也在18日針對此事表態，支持相關主管部門採取「相應措施」。有中港媒體分析認為，這象徵北京對台灣的「無條件讓利」時代或將結束。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中媒報導，中國官方及輿論指出，台灣經濟對中國市場依賴程度高，若ECFA出現變數，因為關稅、缺乏競爭優勢等因素，台灣受影響的產品，也很難完全轉銷到其他國家與地區；而ECFA生效實施至今，台灣廠商累計已經減稅近百億美元，反觀中國方面享受到的優惠卻只有約1/10。

報導聲稱，兩岸貿易並不符合WTO「對等開放」的原則，既然台灣當局不承認九二共識，那中國也沒必要再堅持ECFA，應立即停止對台讓利與惠台，無須瞻前顧後，以現在的台海局勢而言，中國認為這麼做在政治上有正當性，在經濟上更是利大於弊。

簡言之，沒有統一的前提，很難談「兩岸經濟同屬中華民族經濟，不能脫鉤也脫不了鉤」。

《香港01》社論則指出，台灣執政黨批判ECFA以及中國讓利，是對台灣的「糖衣毒藥」，但執政之後，台灣對中國的經貿依存度有增無減。當年ECFA簽署，其性質並非國家對國家的「自貿協議」，而是基於「九二共識」、一個中國原則的兩岸經貿合作協議，ECFA之所以能夠成立並運作超過10年，以「九二共識」為基礎的政治前提才是關鍵。

分析提到，經濟本來就不可能與政治脫鉤，所謂「先經後政」、「只經不政」，多少都有一廂情願、自欺欺人的味道；而無論是強硬的「圍台軍演」，或者是軟性的「融合發展」，對北京來說，都是為了統一的終極目標，經濟讓利自然也不例外。所以從貿易壁壘調查延伸至研究ECFA的中止或部分中止，除了象徵北京對台「無條件讓利」時代的結束，也是北京對台「統一進程」再推進了一步。

控台灣過度限制兩岸貿易　國台辦：違反WTO規則、不符合ECFA精神

重課122.5%！中國輸入馬口鐵　遭美國加徵反傾銷稅

巷仔內／恆大在美國申請破產保護！看盡「中國房市的一生」辛酸淚

恆大破產保護非破產！香港學者讚「債務緩衝」高招：碧桂園可效仿

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀