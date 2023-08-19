ECFA恐面臨中止　中港媒分析：北京「無條件讓利」時代結束

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報導聲稱，兩岸貿易並不符合WTO「對等開放」的原則，既然台灣當局不承認九二共識，那中國也沒必要再堅持ECFA，應立即停止對台讓利與惠台，無須瞻前顧後，以現在的台海局勢而言，中國認為這麼做在政治上有正當性，在經濟上更是利大於弊。
簡言之，沒有統一的前提，很難談「兩岸經濟同屬中華民族經濟，不能脫鉤也脫不了鉤」。
《香港01》社論則指出，台灣執政黨批判ECFA以及中國讓利，是對台灣的「糖衣毒藥」，但執政之後，台灣對中國的經貿依存度有增無減。當年ECFA簽署，其性質並非國家對國家的「自貿協議」，而是基於「九二共識」、一個中國原則的兩岸經貿合作協議，ECFA之所以能夠成立並運作超過10年，以「九二共識」為基礎的政治前提才是關鍵。
分析提到，經濟本來就不可能與政治脫鉤，所謂「先經後政」、「只經不政」，多少都有一廂情願、自欺欺人的味道；而無論是強硬的「圍台軍演」，或者是軟性的「融合發展」，對北京來說，都是為了統一的終極目標，經濟讓利自然也不例外。所以從貿易壁壘調查延伸至研究ECFA的中止或部分中止，除了象徵北京對台「無條件讓利」時代的結束，也是北京對台「統一進程」再推進了一步。