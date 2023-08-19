夏天出門熱暈！「黑色衣服」不是唯一吸熱 醫揭預防中暑關鍵
根據衛福部統計，每年7、8月的暑假期間是中暑的高峰期，其中又以5歲以下的孩子更是高風險族群，禾馨醫療小兒科巫漢盟醫師進一步解釋，因為小孩汗腺還沒發育成熟、適應熱的能力較弱，再加上新陳代謝快，皮下脂肪多、血流量少血液循環較差，造成產熱速率高、排汗速度慢，因此更容易中暑。至於外出衣服是不是真的要避開「黑色」，巫漢盟醫師回應《NOWnews》表示：顏色不是重點，選對材質比穿對顏色更重要！
記者周淑萍/綜合報導
不少家長傳統觀念裡會認為要到戶外活動要避免讓孩子穿「黑色」，這樣的觀念是否正確？《NOWnews》實際詢問兒科醫師，巫漢盟醫師表示，研究發現，確實「黑色」衣服比較容易吸熱，而吸熱多自然增加中暑的機率，但並非只有黑色，深色都有可能有吸熱現象，例如深藍色、深紫色都有可能增加風險。此外，巫漢盟醫師提到，其實顏色不是最重要的主因，現在衣料材質逐年改進，吸濕排汗的效果也都比以往傳統衣料來得好，選對的材質比穿對顏色更重要，也更能預防中暑。
另外，不少人外出會攜帶運動飲料，認為大量流汗後可以補充電解質，對此，巫漢盟醫師認為：補充水分還是最重要的，雖然在戶外活動流汗會流失某些電解質，市售運動飲料也號稱有添加電解質，但實際添加的量很少，甚至還有許多糖分，可能會越喝越渴，醫師建議還是補充水分是最實在的方法，而天氣熱會以冰水為首選，但冰水會刺激呼吸道、造成氣管收縮引起咳嗽，建議分次飲水、水溫不要太冰為佳。
如果在戶外中暑，巫漢盟醫師有4件事提醒：
- 請務必立即將孩子帶到陰涼處，設法降低體溫鬆脫衣物。
- 用「溫水」擦拭身體，以及搧風來降低體溫。
- 如果孩子意識不清、不要強行灌水，等意識清醒再補充水分。
- 如果狀況沒有改善，則應儘速送醫。