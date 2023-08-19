拜登期待秋季會習近平　延續峇里島對話

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法新社報導，拜登在馬里蘭州的大衛營（Camp David）與日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅會面後，在回應記者拋出的問題時說：「我預期也希望今年秋天能延續我們在峇里島的對話，這是我的期待。」
拜登邀請習近平11月訪問舊金山，屆時美國將主辦亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）峰會，中國也將與會。這兩位領導人也可能在下月於印度新德里召開的20國集團（Group of 20）峰會場邊會晤。
儘管美方的一連串言論和行動激怒中國，拜登仍有信心將與習近平會面。過去兩人在擔任國家副領導人時也曾見過面。
美國將於明年11月舉行總統大選。拜登在進入選舉季之際宣揚美國經濟穩健的政績，他本月稍早表示，中國存在經濟問題，是一枚「定時炸彈」。
今年6月，在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問完北京不久後，拜登稱習近平是「獨裁者」，引來北京當局譴責。布林肯訪問北京，是近5年來訪中的最高階美國官員。
拜登稍早先是禁止出口先進微晶片，再限制美國在中國敏感高科技領域的投資。
中國譴責這些舉措違反自由貿易原則。拜登政府則回應，這只是在維護美國安全。
中國也譴責美日韓舉行3方峰會。日本與韓國都是美國的盟友，卻因與戰時歷史有關的爭議針鋒相對數十年，這場峰會被視為雙方邁向和解的重要一步。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120819