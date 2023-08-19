地緣政治風險台廠很獨特　證交所林修銘：多元引資台灣才能更安全

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林修銘表示，2024年台灣總統大選在美中對抗、以及中國未放棄以武力統治台灣的地緣政治壓力下為世界高度重視，也讓更多國際投資人認識到台灣科技業在全球供應鏈扮演的重要角色，即使台股加權指數在去年10月一度跌落至12,600點，但外資仍持有台股近4成。
林修銘強調，台灣科技產業因應地緣政治可能帶來的衝擊，已逐漸將生產基地自中國大陸分散至東南亞，相關廠商在供應鏈重組過程中展現的韌性，是讓國際投資人對台股產生認同感的重要關鍵。
他指出，2022年台灣上市股票成交金額達59.6兆台幣，在全球交易所排名12。以總市值計算則為44.3兆台幣，為全球第17大市場。今年截至8月16日為止，台股漲幅達16.33%，在亞洲僅次於日本的21.74%。
曾在投信業服務10年、專精行銷的林修銘為強化與國際機構投資人的溝通，領軍證交所組成工作小組直接與對方建立管道，他說台灣證交所應該是亞洲唯一能與監管單位共同與國際投資人直接對話、針對其想法與建議很快回饋的交易所。他也透露9月將與證期局長前往美國紐約、波士頓拜會證券集中保管結算公司（DTCC）等共16家重要交易所、機構投資人與指數公司，明年也會前往歐洲與重要投資人進行交流。
林修銘認為，由於台股的外資組成以美國、歐洲為大宗，占了近8成持股，林修銘認為，有必要引進更為多元的國際資金，明（2024）年將前進中東等國際金融中心招商引資。且台灣除擁有科技製造的硬實力外，也要有創新經濟產業的軟實力，他上任後極力推動創新板，目前證交所創新板已有14家公司申請上市，6家掛牌，台灣指數公司並在8月7日發布創新板指數，未來證交所還將配合主管機關政策及實務運作狀況，持續檢討創新板相關規章。