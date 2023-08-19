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民調：支持民進黨完全執政增加　理由曝光「在野陣營表現不佳」

▲民調指出，四成五支持，四成六不支持民進黨2024繼續完全執政。（圖／記者陳威叡攝，2023.08.06）
▲民調指出，四成五支持，四成六不支持民進黨2024繼續完全執政。（圖／記者陳威叡攝，2023.08.06）

記者陳佩君／台北報導

對於台灣民眾是否支持民進黨2024繼續完全執政？台灣民意基金會今（19）日公布民調指出，四成五支持，四成六不支持。不過，與3個月前相比。不支持的人減少5個百分點，支持的人增加4.5個百分點。

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民調以「國人是否支持民進黨2024繼續完全執政？」為題詢問，結果發現：23.1%非常支持，21.4%還算支持，16.4%不太支持，29.7%一點也不支持，6.7%沒意見，2.8%不知道、拒答。代表20歲以上台灣人中，約四成五支持民進黨2024繼續完全執政，四成六不支持。

民調顯示，與3個月前相比，國人對是否支持民進黨2024繼續完全執政，態度已出現明顯轉變。不支持的人減少5個百分點，支持的人增加4.5個百分點，深入去看可以發現，非常支持激增6.8個百分點，還算支持減少2.3個百分點，不太支持遽減5.1個百分點，一點也不支持略增0.1個百分點，沒意見減少0.5個百分點；整體來說，過去3個月來，台灣選民對民進黨2024繼續完全執政一事，已出現重大支持移轉現象，但不支持者仍略多於支持者。

民調分析，從政黨支持看，民進黨支持者中八成七支持，9.3%不支持；國民黨支持者中，一成二支持，八成四不支持；民眾黨支持者中，一成四支持，八成四不支持；中性選民中，二成六支持，四成七不支持。

從年齡層看，54歲以下選民，不支持遠多於支持；而60歲以上，態度正好相反，支持遠多於不支持。更具體地講，20-24歲，三成七支持，四成七不支持；25-34歲，三成四支持，五成七不支持；35-44歲，四成一支持，五成二不支持；45-54歲，四成支持，五成六不支持；55-64歲，四成九支持，四成四不支持；65歲及以上，五成七支持，二成六不支持。

民調基金會董事長游盈隆分析，民調顯示與3個月前台灣選民的政治態度已經有了明顯的不同，主要原因可能是，過去3個月，在野陣營整體表現不佳，內部紛擾對立嚴重，讓可觀的選民失去耐性與信心。人們開始問，如果在野陣營是這種貨色，那有什麼理由非要終結民進黨執政不可？但即使如此，不支持民進黨繼續完全執政的選民還是略居多數，顯示民進黨7年完全執政並不那麼得民心，民進黨並沒有可驕傲自大的理由和本錢。

此外，游盈隆說，值得注意的是，這場舉世矚目且影響深遠的的台灣總統大選，過程中正逐漸飄出濃濃的世代、階級與省籍族群角力的味道。

訪問期間是2023年8月14-15日兩天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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