中元節普渡「求財運這樣拜」！專家揭供品組合 要偏財運選這3組
農曆7月是傳統的民俗月，通常會在農曆7月15日(今年為國曆8/30)民間習俗會舉辦中元普渡大拜拜，根據經濟部統計，過去10年來，超市、量販店的中元普渡商機就超過300億元商機，中元節商機外送平台也想分杯羹，Uber Eats 邀請民俗專家謝沅瑾，運用五行相生的概念，推薦求「財運」供品組，如果不知怎麼採買也是一個參考。
記者周淑萍/綜合報導
根據Uber Eats 平台大數據發現，去年中元檔期，紐西蘭陽光金圓頭奇異果、金車伯朗咖啡、黑松FIN補給飲料為最熱門的前三名拜拜供品。今年，集結自家的優市、全聯、家樂福、大潤發、萊爾富、傳統市場等15家商店，推出中元拜Buy專區，於即日起至9月5日止，祭出最低3.2折起優惠。此外，如果不知道怎麼拜，民俗專家謝沅瑾推薦求財拜拜組推薦。
謝沅瑾求財拜拜組推薦
折扣部分，即日起到9月5日期間，全聯福利中心、家樂福更分別於即日起至8月22日、8月23日至9月5日期間，祭出獨家銅板價，像是全聯福利中心推出40元太古可口可樂6入組，原價95元，紐西蘭陽光金圓頭奇異果3.2折優惠；家樂福有農心辛拉麵、台鳳玉米粒、黑松沙士6入、台糖大豆沙拉油 等商品優惠。
- 正財運－「木」：以象徵發財的爆米花搭配奇異果、綠豆、蘋果汁，祈求正財好運。
- 正財運－「火」：同為求正財的「火」，集結代表山珍海味的辣味肉醬罐頭加上火龍果、沙拉油、紅豆粉粿牛奶冰棒。
- 偏財運－「土」：匯聚有五穀豐收意涵的一等米和綜合堅果與肚臍橙、玉米粒混搭，祈求偏財好運。
- 偏財運－「金」：黃金奇異果諧音「吉利果」、具有財富象徵，結合好事連發的牛奶花生禮盒、蓮子、合金筷。
- 偏財運－「水」：以氣財旺的汽水搭配山竹、藍莓、三明治鮪魚罐頭、泡麵、黑豆組合出能求偏財的「水」拜拜組。
另一外送平台foodpanda 近日則力推自家週年慶的「粉紅祭」，且預計將在8 月 26 日至 8 月 27 日於圓山花海廣場舉行「叫 foodpanda 送～粉紅祭」活動，邀請 Julia 吳卓源、美秀集團、阿跨面、Tizzy Bac等 8 組藝人歌手輪番開唱，並集結全台各地熱門美食，詹記麻辣火鍋、純愛小吃部、山海豆花、深夜裡的法國手工甜點等，現場參與活動還有機會獲得專屬贈品。