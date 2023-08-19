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中方喊中止！ECFA岌岌可危　工商界盼兩岸多元溝通、化解歧見

▲中國稱將結合貿易壁壘調查情況，研究中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），為此工商界盼兩岸多元溝通、化解歧見。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲中國稱將結合貿易壁壘調查情況，研究中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），為此工商界盼兩岸多元溝通、化解歧見。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

中國稱將結合貿易壁壘調查情況，研究中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），讓人憂心ECFA是否將中斷。為此，全國工業總會18日表示，企業界希望ECFA延續，建議政府加強與民間智庫，透過多元管道與對岸溝通、化解歧見。日前三三會理事長林伯豐也表示，以台灣立場來說，應該站在對台灣有利的立場發揮優勢，且兩岸不該敵對。

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進日兩岸為台灣限制大陸產品進口是否違反世界貿易組織（WTO）規定互不相讓，中國商務部控訴台灣對中國的貿易限制措施涉嫌違反WTO規定，將依據相關規定及調查情況，對兩岸經濟合作協議（ECFA）採取相對應措施，其中包含研究中止ECFA。

為此，經濟部日前回應，「台灣未違反WTO規範」，兩岸同時加入WTO時，我方即已存在此措施，加入WTO過程中雙方並未就市場開放進行談判，但我方也展現善意主動開放，迄今共准許9983項中方農、工產品進口，並認為目前中國官方的動作是屬於政治動機，不希望被過度複雜化與政治化，相關貿易問題我方仍願意與中方在WTO架構下繼續討論。

為此，工總表示，2011年以來，ECFA為兩岸經貿合作扮演了重要角色，企業界多希望ECFA能夠延續，甚至進一步推進。 但目前兩岸缺乏溝通，兩岸經貿事務無法透過既有機制解決，因此近年來中方對台經貿措施，包括加工食品註冊、農漁產品輸陸、反傾銷等問題，都已對台灣造成一定影響。

像是近期中國認定ECFA早收清單當中的台灣聚碳酸酯（PC）原料，有傾銷的狀況，自15日起實施臨時反傾銷措施，其中台化、奇美等我方業者遭到對岸點名，外界憂心類似事情只會不斷發生。

工總強調，企業界多希望ECFA能夠延續，也建議政府，現階段應加強和民間合作，透過多元管道增加與大陸溝通，進而增進理解。

日前三三會名譽理事長許勝雄則提到，短期內ECFA相關內容應該不至於取消，因為要重新恢復很困難，但台灣需要謹慎因應與規劃，這是未來可能都會遇到的問題。他認為還是要遵守相關的貿易規範，重視交貨、品質、檢驗等每個環節才能持續滿足市場、穩定出貨。

三三會理事長林伯豐則說，以台灣立場來說，應該站在對台灣有利的立場發揮優勢，例如如何與中方和睦相處，不要只聽從一個強國的話語，兩岸才會進步，且台灣與中方不應該敵對，應維持現狀。


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