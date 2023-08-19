藍營的他狂追高虹安案 綠諷：慘遭同志背叛國民黨為勝選出賣靈魂
新竹市長高虹安詐領助理費遭北檢起訴，包含國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲等人都相挺，而去年爆出高虹安案的前新竹市議員、時任國民黨新竹市長候選人林耕仁，昨晚再對該案提出四大疑點，呼籲檢調釐清。對此，民進黨立委兼發言人林楚茵今（19）日批評，國民黨邏輯錯亂、不挺同志挺外人，「林耕仁遭同志背叛好悲慘，國民黨為了勝選出賣靈魂」。
記者陳佩君／台北報導
高虹安涉詐助理費遭北檢起訴，不少政治人物紛紛替她發聲，而林耕仁昨在臉書發文，再度列舉四大疑點，期盼事件能抽絲剝繭、水落石出。
對此，林楚茵表示，高虹安貪汙遭起訴後，柯文哲帶著民眾黨「全黨挺貪腐救一人」，更扯的是，明明高虹安案的揭發者是「國民黨」當時的新竹市長候選人林耕仁，國民黨卻邏輯錯亂，「從國民黨主席朱立倫到一堆國民黨政治人物，全部跳出來力挺高虹安！」
「林耕仁不只邊緣人，國民黨更沒入把林耕仁當自己人！」林楚茵感嘆，國民黨不挺同志挺外人，林耕仁遭同志背叛好悲慘，國民黨為了勝選出賣靈魂，難怪網友說林耕仁是國民黨最後的良心，「儘管林耕仁臉書振筆疾書證明是非，仍舊是國民黨的棄兒！」