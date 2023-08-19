恆春男酒後爭執投擲汽油彈引大火　周春米震怒

高雄社區治安研習觀摩　共創宜居社區「雄」安全

▲「112年社區治安研習觀摩活動」由榮獲評定為績優社區及高市治安標竿社區鼓山區峰南里里長王宋金花協同左營區新下里、楠梓區加昌里及苓雅區衛武里等社區共同辦理，於會場展示社區營造成果及經驗分享。（圖／高市警局提供）
▲「112年社區治安研習觀摩活動」由榮獲評定為績優社區及高市治安標竿社區鼓山區峰南里里長王宋金花協同左營區新下里、楠梓區加昌里及苓雅區衛武里等社區共同辦理，於會場展示社區營造成果及經驗分享。（圖／高市警局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

為強化社區治安營造執行力，建立多元合作夥伴關係，暢通協調聯繫機制、人力與資源充分運用及輔導社區永續經營，高雄市政府於警察局鼓山分局舉辦「112年社區治安研習觀摩活動」分別針對反毒、反詐、建構社區婦幼安全保護網絡及火災等社區治安成果，提供各社區觀摩學習，期能提升社區治安營造能力，社區治安是整體治安的基礎，培養績優社區更是優化治安的基石。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「112年社區治安研習觀摩活動」由榮獲評定為績優社區及高市治安標竿社區鼓山區峰南里里長王宋金花協同左營區新下里、楠梓區加昌里及苓雅區衛武里等社區共同辦理，於會場展示社區營造成果及經驗分享。

其中有警察局少年警察隊現場進行反毒宣導，新興毒品包裝樣態多元，常偽裝成巧克力、咖啡包、仙楂餅、果凍等易降低警覺的商品，配合擬真毒品教材，再透過精闢的解說，加強學員的拒毒能力。

在反詐全民運動上則由警察局鼓山分局長陳奕良，宣導最新詐騙手法，提醒民眾時時保持警覺，更不能依指示去操作ATM、匯款或轉帳，並展現政府打擊詐欺犯罪決心，配合行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，呼籲民眾「不接、不聽、不看、不傳、不信」，有任何疑問，應立即撥打165反詐騙專線查證。

為建構社區婦幼安全保護網絡，強化提升兒童及婦女自我保護觀念，由社會局家防中心督導黃千慈講授婦幼安全宣導，以口語化方式，深入淺出說明家庭暴力態樣，加深學員對宣導內容的印象，將相關知識帶回家和親人分享，期能打造安全無虞的生活環境。

為避免火災造成重大財損傷亡，課程特別邀請消防局火災預防科教官鍾志彬主講「消防常識及火災實例分析」，強化自身火災預防及應變知識，灌輸社區民眾正確火災求生避難要領，如加裝住警器(住宅火災警報器)；另安排「消防體驗」課程，透過實際操作心肺復甦術(QCPR安妮訓練)、AED(自動體外心臟去顫器)的使用，於平時建立防火常識，一遇火警，必須要冷靜因應，做好準備，災害發生時才能從容應對，課程內容生動而實用。

藝術、時尚、美味　AW Restaurant秋．引領法式料理風潮

遭質疑雨水下水道完工率落後　高市府：查核成績全國第一

全國唯一「微型保險」法制化　高市微型保險七萬餘人受惠

帕莎蒂娜中秋禮盒「金繕詠月」展中西技藝之美

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀