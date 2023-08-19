高雄社區治安研習觀摩　共創宜居社區「雄」安全

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其中有警察局少年警察隊現場進行反毒宣導，新興毒品包裝樣態多元，常偽裝成巧克力、咖啡包、仙楂餅、果凍等易降低警覺的商品，配合擬真毒品教材，再透過精闢的解說，加強學員的拒毒能力。
在反詐全民運動上則由警察局鼓山分局長陳奕良，宣導最新詐騙手法，提醒民眾時時保持警覺，更不能依指示去操作ATM、匯款或轉帳，並展現政府打擊詐欺犯罪決心，配合行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，呼籲民眾「不接、不聽、不看、不傳、不信」，有任何疑問，應立即撥打165反詐騙專線查證。
為建構社區婦幼安全保護網絡，強化提升兒童及婦女自我保護觀念，由社會局家防中心督導黃千慈講授婦幼安全宣導，以口語化方式，深入淺出說明家庭暴力態樣，加深學員對宣導內容的印象，將相關知識帶回家和親人分享，期能打造安全無虞的生活環境。
為避免火災造成重大財損傷亡，課程特別邀請消防局火災預防科教官鍾志彬主講「消防常識及火災實例分析」，強化自身火災預防及應變知識，灌輸社區民眾正確火災求生避難要領，如加裝住警器(住宅火災警報器)；另安排「消防體驗」課程，透過實際操作心肺復甦術(QCPR安妮訓練)、AED(自動體外心臟去顫器)的使用，於平時建立防火常識，一遇火警，必須要冷靜因應，做好準備，災害發生時才能從容應對，課程內容生動而實用。