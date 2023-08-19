謝金燕遇嚴重車禍重生！被宣判「餘生坐輪椅」 2年後復出成天后
藝人林志穎去年7月發生嚴重車禍，近日他參加陸綜《披荊斬棘》第3季，談到當時情況差一點就會半身不遂，很珍惜能回到舞台上再演出。而藝人從重大災難後重生，更珍惜生命，還有胡歌、Selina、謝金燕等等，其中謝金燕甚至被醫生宣判「坐輪椅度餘生」，她靠著努力復健，最後重返舞台唱跳，成為全新的謝金燕。
記者薛羽彤/綜合報導
1991年12月21日，謝金燕和姊姊謝青燕與一名黃姓男友人，為了趕看午夜場的電影，黃姓男友人超速自撞分隔島後撞上路燈，整輛車起火燃燒，駕駛當場身亡。年僅17歲的謝金燕坐副駕駛座，被前擋風玻璃割傷、大腿骨折，還包括脊椎位移、多處骨頭斷裂、骨盆碎裂、肺積水、腦震盪、內出血、右臉割傷、鼻梁撞傷等等，讓她在加護病房躺了3天3夜，醫生宣判她終生要坐輪椅。2個月後謝金燕和姊姊一起走出病房，用輪椅生活了1年、拄著拐杖3年，最後靠著努力復健2年後復出演藝圈。
這場重大車禍，讓謝金燕永生難忘，12月21日是她的重生日，她曾在舞台上說過「我告訴我自己，只要能站起來，站在舞台上，我一定會盡我的力量，努力地表演。」2021年她發文慶祝冬至，更寫下「今天也是姐每年都無法忘記的重生之日，30年前的這一天，30年了，珍惜老天給我重生的恩典，珍惜每一天。」曾被醫生判定終生坐輪椅，謝金燕靠著堅強的意志力，對抗疼痛努力復健，成為現在舞台上發光發熱的電音天后「姐姐」。