今日必吃／酒鬼必訪！柚子酒、啤酒做成冰淇淋　專屬大人衝擊感

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店家表示：「用酒做冰淇淋製作上難度是比較高的，而且成本也比一般冰淇淋高，因為要加酒進去之後，又要煮到沒有酒精濃度可是卻保留酒香。」像是「柚子酒 Sorbet」口味，是使用進口的日本梅乃宿柚子酒，搭配日本的海藻糖，做成雪酪，吃起來沁涼爽口，酒味不重，柚子香比較明顯些。而最有趣的還有「台灣生啤 18 天」，吃起來絕對會聯想到那代清新麥香的清爽滋味，但尾韻還有點龍眼乾香氣，很令人驚喜。
還有一款招牌且名字有趣的「黑桃A」，原來是挑選台中東勢的水蜜桃，熬成醬汁後搭著檸檬汁製成Sorbet，因為又加入日本竹炭粉，所以帶著彷彿有點嚇人的濃黑色澤，但吃起來卻有濃郁果香與酸甜好滋味，很有反差帶來的衝擊感。
這裡的冰淇淋以義式冰淇淋（Gelato）為主，與美式冰淇淋（Ice Cream）相比，義式冰淇淋使用的鮮奶油比例較低，牛奶的比例較高，甚至在義大利政府還有規定，義式冰淇淋乳脂肪含量不能超過8%，而且「好正商行 HAO ZHENG」還有部分是完全無奶的「Sorbet」冰淇淋，風味更是清新，再加上義式冰淇淋通常添加的糖份本就比美式冰淇淋少，因此清爽風味在夏天中吃品嘗更是適合。這裡冰淇淋兩球賣150元，季節限定口味與含酒的大人味則是兩球170元。
📍店家資訊
好正商行 HAO ZHENG
台北市大安區市民大道四段48巷3號之2
0936-075-294
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