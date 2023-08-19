李玟痛到舞台上跌倒！梁靜茹攙扶被罵 《好聲音》挨轟收視仍居冠
國際天后李玟（CoCo）上個月離世，帶給歌迷無限哀傷，如今卻有生前數段錄音外流，她在錄音檔裡抱怨為了《中國好聲音》節目連命都不要，卻遭到無禮對待，在微博引發軒然大波，如今影片畫面也曝光，現場人士直擊，李玟承受嚴重腳傷和學員王澤鵬合唱《永不失聯的愛》時，原本說好要對方在旁扶著她，沒想到導播卻把該學員調走，讓李玟支撐不住，痛到倒在舞台上唱歌，連同為導師的梁靜茹忍不住前去纏扶也挨罵，令人對CoCo相當不捨。
記者江芷稜/綜合報導
李玟去年參與《中國好聲音》節目時得知罹患乳癌，在醫生勸阻下仍堅持錄影，她因為節目賽制不公，極力爭取學員權利，在錄影時公開怒懟製作單位，忍不住大吼「有問題找人來把我抬走」，工作人員安撫她「我們什麼事情不要放在檯面上說」，如今畫面流出，令粉絲們相當氣憤。還有網友爆料，李玟在錄製過程只是低頭吃了一口香蕉，竟被導播飆罵：「你吃什麽吃？你不知道在調整燈光嗎？」
雙方心有芥蒂，李玟指控總決賽錄製當天有黑幕，製作單位明知她腳傷嚴重，需要有人在旁扶持，原本允諾會配合她的請求，事後卻臨時變動舞台動線，把學員刻意調離她身邊，導致李玟痛到在台上摔倒，她手緊握著麥克風拚命忍耐，最後不支倒地，畫面也從全身拉近到上半身，爆料人士透露，李玟當時摔倒在地上，導播竟然沒喊停，讓她無助地在台上表演，連導師梁靜茹上前纏扶她也被飆罵，最後只能坐在評審席上，含淚看著前輩遭羞辱。
李玟在錄音檔中痛訴：「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱、被欺負！有人在乎這個感受嗎？」李玟家人坦言「事實Coco在錄音裡面都說了，我們就不回應了」，證實消息為真。歌迷得知後心碎不已，痛罵節目組是殺人兇手，要廣告商撤資懲罰。《好聲音》節目組緊急發表聲明，反駁是有心人士「惡意剪輯」，但說法不被網友埋單，不過諷刺的是，最新一季《中國好聲音》節目不受輿論影響，依舊正常播出，收視率仍是本週同期冠軍，令網友感到心寒。