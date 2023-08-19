搶食中秋節送禮商機 各家月餅禮盒比美味也比創意

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不二糕餅表示，疫情結束，人們該重新凝聚彼此情感。中秋佳節象徵月圓人團圓，不妨送盒月餅與親友聯絡感情，或是一家人賞月吃餅團聚一起。為了喚起人們對中秋節傳統意義的記憶，不二糕餅很用心，推出的「中秋必做典事」中秋禮盒，不僅有台灣最美味的神級蛋黃酥，在蛋黃酥禮盒中還附上一張精美卡片，逐一細訴中秋節漸被遺忘的典事。
傳統習俗中，人們歡度中秋節「必做」哪些事？卡片中列舉如下：中秋節當日以餅祭祀⼟地公，祈禱事業繁榮昌盛；帶著蛋黃酥、糖果、鮮花去拜⽉老，祈求好姻緣。還有相約親朋好友賞月烤⾁、吃餅剝柚子、玩仙女棒等。不二糕餅說，今年，就從拿起手機聯繫親朋好友、採買柚⼦開始，照著「典事」去做，讓今年中秋節多了一份珍貴回憶的儀式感。
為鼓勵大家找回富有傳統味的中秋節，不二糕餅舉辦有獎活動，自9月15日起，民眾拍下今年做的中秋典事，分享至不⼆糕餅粉絲團，就有機會獲得中秋限定禮盒。
星享道酒店的「跟著月亮、去旅行」中秋禮盒，主打經典不敗的蛋黃酥。星享道表示，遵循古法手工製作的蛋黃酥，各個金黃飽滿，並集結皮酥、餡香和蛋黃油三要素，也就是外層餅皮散發酥香滋味，口感綿密細緻的豆沙餡，以及經過高梁醃製的鹹蛋黃，入口鹹甜交織的風味，讓人回味再三。
值得一提的是，「跟著月亮．去旅行」禮盒，是以旅行必備物件為訴求，開發14吋馬卡龍色旅行箱為外包裝，有粉橘、粉綠及粉黃色，繽紛討喜，有別於過去包材，希望以永續、時尚的包裝，呼應疫後旅遊風潮再起。即日起開始預購，定價890元，9月1日完成訂購，可享早鳥優惠每盒800元。