巷仔內／恆大在美國申請破產保護！看盡「中國房市的一生」辛酸淚

恆大、碧桂園接連出事　矢板明夫：被掏空積蓄又逃不了的韭菜最慘

▲中國房地產集團碧桂園、恆大接連爆發財務危機。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產集團碧桂園、恆大接連爆發財務危機。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國房市陷入低迷，恆大集團傳出在美國申請破產保護，碧桂園與中植系「中融信託」也都爆發債務危機，讓外界對中國房地產市場的信心越發動搖。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫感嘆，不只有一種「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」的感覺，也為許多無處可逃的中國民眾感到悲哀。

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矢板明夫在臉書上表示，他第一次聽說碧桂園是在2007年，當時他還只是個剛到北京的小記者，每天都在夜以繼日的看書、查資料、採訪與鄧小平生平有關的人和事。

有一天，一則新聞引起他注意，內容是廣東房地產公司「碧桂園」創辦人楊國強，將大部分財產送給了自己的二女兒，當時才25歲的楊惠妍，讓她一夜之間成為了中國首富，後來他就一直在關注碧桂園這家公司，結果發現其賺錢的方式，主要是利用政商關係，取得別人拿不到土地和貸款，公司也以家族經營為主，當時他就判斷，這家公司應該不會走得太遠。

▲楊惠妍9度坐上中國女首富的寶座。（圖／翻攝自微博）
▲楊惠妍曾是中國女首富。（圖／翻攝自微博）
矢板明夫接著指出，恆大集團老闆許家印出身貧寒，靠努力和小聰明淘到第一桶金，而後結交諸多權貴，事業做的風生水起，然而，恆大集團管理方式老舊，一切決策都是看老闆心情和臉色，這樣的經營模式，如果進入自由競爭的環境一定會被淘汰。綜合以上觀察，當時的猜測似乎都不幸言中了。

矢板明夫認為，這幾天傳出楊惠妍在忙著轉移財產、許家印則是想透過離婚的手法，企圖保留一部分個人財產，他不曉得這樣能不能讓他們逃過習近平的「法眼」並全身而退，一切還得看共產黨的「心情」。

▲包含許家印在內的多位恆大集團高層，盛傳已「技術性離婚」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲包含許家印在內的多位恆大集團高層，盛傳已「技術性離婚」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
在他看來，不管是許家印還是楊惠妍，都是被時代推到風口浪尖的平凡人物，之所以會成功，有時代背景和機運在裡頭，成功與失敗就像是一場鬧劇。真正可憐的，是那些掏光自己和父母畢生積蓄，買了房又等不到交屋的人，生活在共產黨統治下又無處可逃，只能坐等「被割」的韭菜們，人生才是真正的悲劇。

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