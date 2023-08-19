恆大、碧桂園接連出事　矢板明夫：被掏空積蓄又逃不了的韭菜最慘

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有一天，一則新聞引起他注意，內容是廣東房地產公司「碧桂園」創辦人楊國強，將大部分財產送給了自己的二女兒，當時才25歲的楊惠妍，讓她一夜之間成為了中國首富，後來他就一直在關注碧桂園這家公司，結果發現其賺錢的方式，主要是利用政商關係，取得別人拿不到土地和貸款，公司也以家族經營為主，當時他就判斷，這家公司應該不會走得太遠。
矢板明夫接著指出，恆大集團老闆許家印出身貧寒，靠努力和小聰明淘到第一桶金，而後結交諸多權貴，事業做的風生水起，然而，恆大集團管理方式老舊，一切決策都是看老闆心情和臉色，這樣的經營模式，如果進入自由競爭的環境一定會被淘汰。綜合以上觀察，當時的猜測似乎都不幸言中了。
矢板明夫認為，這幾天傳出楊惠妍在忙著轉移財產、許家印則是想透過離婚的手法，企圖保留一部分個人財產，他不曉得這樣能不能讓他們逃過習近平的「法眼」並全身而退，一切還得看共產黨的「心情」。
在他看來，不管是許家印還是楊惠妍，都是被時代推到風口浪尖的平凡人物，之所以會成功，有時代背景和機運在裡頭，成功與失敗就像是一場鬧劇。真正可憐的，是那些掏光自己和父母畢生積蓄，買了房又等不到交屋的人，生活在共產黨統治下又無處可逃，只能坐等「被割」的韭菜們，人生才是真正的悲劇。