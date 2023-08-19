野火直逼！加拿大卑詩省進入緊急狀態　黃刀鎮猶如鬼城

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路透社報導，卑詩省今天宣布進入緊急狀態。官員說未來24到48小時可能最為艱困。稍早，此區的空域關閉，以供載水滅火的飛機能飛入。
卑詩省政府在聲明中說：「過去24小時，情勢迅速演變，我們接下來幾天將遭遇極度險峻的局面。」
在基羅納鎮（Kelowna），官員說他們昨晚努力撲滅火勢，度過「難熬的一晚」，消防人員有時在火勢逼近下被迫撤退，有些消防人員受困於防火線內時還英勇地營救居民。
西基羅納（West Kelowna）消防隊長布羅倫德（Jason Brolund）說：「我們昨晚努力打火，保護我們的社區。有許多建築物付之一炬，所幸未傳出人員傷亡。」
他說：「這像是一口氣將100年份的消防滅火在一晚做完。」還說西基羅納籠罩在詭異的野火紅光下，預期大家將再經歷「恐怖的一晚」。
基羅納鎮坐落於部分加拿大頂級釀酒廠所在的歐肯納根谷（Okanagan Valley）。當局昨晚命令西側近2500戶民宅與商家撤離，並建議另4800人做好準備，收到通知時馬上疏散。
在偏遠北部，西北地方的省會黃刀鎮（Yellowknife）持續疏散人員，接近深夜12時最後期限前，連結黃刀鎮與亞伯達省（Alberta）南部的唯一高速公路上塞滿車輛。
撤離行動也透過空中交通持續進行，數以千計的居民搭機飛出，今天的預訂航班數量也增加，以撤出黃刀鎮超過2萬名居民。
最近的撤離中心設在1150公里外的亞伯達省內，當地已設立數處地點。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）將在亞伯達省省會聖艾伯特（Edmonton）與災民會面。
加拿大航空公司（Air Canada）的布魯威特（Chad Blewett）所駕班機是首批撤離黃刀鎮的救援飛機之一，他告訴加拿大廣播公司（CBC）這座湖邊城鎮「已幾乎空無一人」。
他說，仍留在鎮內的人大多是維繫基礎運作的工作者，「建立防火隔離帶並與航空公司合作（以利疏散居民）」。
西北地方消防資訊官員威斯維克（Mike Westwick）昨晚說，火勢已燒到黃刀鎮邊緣僅數公里處，未來兩天火勢將在強風助長下蔓延，「朝我們不想要的方向逼近」。
黃刀鎮疏散行動是加拿大第2度因野火清空整座城鎮，上一次是在2016年撤出亞伯達省麥克暮瑞堡（Fort McMurray）石油與天然氣生產心臟地帶的10萬名居民。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1120819