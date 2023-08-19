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胡歌車禍痛失好友！熬過10年憑《琅琊榜》登視帝：我不能白白活著

▲胡歌歷經車禍重傷破相，決心鑽研演技，2016年憑《琅琊榜》登視帝。（圖／NOWnews今日新聞資料照）
▲胡歌歷經車禍重傷破相，決心鑽研演技，2016年憑《琅琊榜》登視帝。（圖／NOWnews今日新聞資料照）

記者江芷稜/綜合報導

「回不去的容顏，求不來的蛻變。」大陸古裝劇男神胡歌和台灣偶像林志穎一樣，曾經歷經重大車禍，甚至在意外痛失助理好友張冕，渡劫歸來的胡歌，沒有被人生重擊打倒，失去了眾人關注的「盛世美顏」，反而更努力鑽研演技，開創話劇等新領域，他在微博曬出眼皮上殘留的疤痕，並寫下這句話，用一種自信，坦然的態度面對臉上的傷痕。

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胡歌與楊冪
▲胡歌（左）因為帥氣外表，大學時期就受邀演出《仙劍奇俠傳》。（圖／翻攝自微博）
就讀上海戲劇學院的胡歌，因為外貌帥氣受關注，大學時期就開始接演《仙劍奇俠傳》、《天外飛仙》、《少年楊家將》、《射鵰英雄傳》等劇，被封為古裝劇男神，孰料事業起飛之際，卻在2006年遭逢重大車禍，女助理兼好友張冕重傷身亡，胡歌右眼、右臉毀傷，接受長達6個多小時的手術，在臉上縫補超過100針，隨後到海外經歷10多次修復、植皮手術，仍留下難以抹滅的傷疤。

▲胡歌因車禍重傷，即使縫了100多針仍在右眼留下疤痕。（圖／翻攝胡歌微博）
▲胡歌因車禍重傷，即使縫了100多針仍在右眼留下疤痕。（圖／翻攝胡歌微博）
當時拍攝的《射鵰英雄傳》劇組對他不離不棄，作者金庸賞識這位演員，大方贈送1年版權，等待胡歌傷癒復工，並題字「渡過大難，將有大成；繼續努力，終成大器」，鼓勵他再度重返演藝圈，圈內好友彭于晏、林依晨、何炅、謝娜也到醫院探視，加上影迷們在官網送上祝福鼓勵，支撐了胡歌度過這段難熬的養傷時間。 

▲胡歌（右）2006年拍攝《射鵰英雄傳》遭遇重大車禍，好友兼助理張冕（左）重傷過世。（圖／翻攝自微博）
▲胡歌（右）2006年拍攝《射鵰英雄傳》遭遇重大車禍，好友兼助理張冕（左）重傷過世。（圖／翻攝自微博）
1年過後，胡歌重新復出投入《射鵰》拍攝，儘管戴著黑框眼鏡，仍難掩右眼的疤痕。他透露車禍經歷讓他對郭靖這個角色更有深刻體會，雖然外界對他外貌的關注，令他沒有把握能重返螢光幕前，質疑自己能否繼續演員之路，但他堅信人應該對得起受過的苦難，決定堅持下來，他要替張冕活著，替張冕好好看看這個世界。

▲胡歌被罵「狗漢奸」，經紀公司怒貼聲明要求對方道歉並刪文。（圖／翻攝自琅琊榜微博，2017.02.07）
▲胡歌因車禍經歷獲得《琅琊榜》梅長蘇一角。（圖／翻攝自琅琊榜微博，2017.02.07）
車禍的傷疤，是他的生命勳章，起初傷癒時仍以瀏海遮掩疤痕的胡歌，隨著時間過去，慢慢不再害怕露出傷痕，浴火重生的標誌甚至成了他的優勢，2011年，山東影視傳媒購買《琅琊榜》小說的電視劇改編權，不少影迷向製片人侯鴻亮推薦胡歌，其中一大部分原因，就是胡歌與主角梅長蘇有著相似遭遇，曾經歷生死「從地獄歸來」，在旁人極力促成下，胡歌眾望所歸獲得梅長蘇這個角色，男主角歷經劫難考驗仍初心不改的情懷，打動了無數觀眾，播出後收視率與口碑都獲得好評。 

▲胡歌（右）談太太自認「本年度最幸福的人」，公開謝謝劉亦菲。（圖／翻攝微博之夜）
▲胡歌（右）如今結婚生子，自認是非常幸福的人。（圖／翻攝微博之夜）
胡歌憑藉《琅琊榜》的出色演出，打開演技之路，2016年陸續獲得白玉蘭獎最佳男主角、金鷹獎最佳男演員及最具人氣男演員、國劇盛典最佳男演員等獎項。白玉蘭獎評審們對他的評語是「準確的節奏把握，純熟的演技在角色塑造中完成了化蝶的蛻變！」人與角色的高度貼合，讓胡歌演來格外適合，他表示自己對《琅琊榜》裡的一句台詞「既然活了下來，就不能白白活著」印象深刻，帶給他很大的震撼，這是過去自己這10年最重要的人生印記，他相信自己能活下來，應該是有些特殊使命必須完成，也沒忘記張冕的犧牲，最後以摯友之名成立小學，將她的精神繼續流傳下去。

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