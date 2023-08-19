胡歌車禍痛失好友！熬過10年憑《琅琊榜》登視帝：我不能白白活著

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當時拍攝的《射鵰英雄傳》劇組對他不離不棄，作者金庸賞識這位演員，大方贈送1年版權，等待胡歌傷癒復工，並題字「渡過大難，將有大成；繼續努力，終成大器」，鼓勵他再度重返演藝圈，圈內好友彭于晏、林依晨、何炅、謝娜也到醫院探視，加上影迷們在官網送上祝福鼓勵，支撐了胡歌度過這段難熬的養傷時間。
1年過後，胡歌重新復出投入《射鵰》拍攝，儘管戴著黑框眼鏡，仍難掩右眼的疤痕。他透露車禍經歷讓他對郭靖這個角色更有深刻體會，雖然外界對他外貌的關注，令他沒有把握能重返螢光幕前，質疑自己能否繼續演員之路，但他堅信人應該對得起受過的苦難，決定堅持下來，他要替張冕活著，替張冕好好看看這個世界。
車禍的傷疤，是他的生命勳章，起初傷癒時仍以瀏海遮掩疤痕的胡歌，隨著時間過去，慢慢不再害怕露出傷痕，浴火重生的標誌甚至成了他的優勢，2011年，山東影視傳媒購買《琅琊榜》小說的電視劇改編權，不少影迷向製片人侯鴻亮推薦胡歌，其中一大部分原因，就是胡歌與主角梅長蘇有著相似遭遇，曾經歷生死「從地獄歸來」，在旁人極力促成下，胡歌眾望所歸獲得梅長蘇這個角色，男主角歷經劫難考驗仍初心不改的情懷，打動了無數觀眾，播出後收視率與口碑都獲得好評。
胡歌憑藉《琅琊榜》的出色演出，打開演技之路，2016年陸續獲得白玉蘭獎最佳男主角、金鷹獎最佳男演員及最具人氣男演員、國劇盛典最佳男演員等獎項。白玉蘭獎評審們對他的評語是「準確的節奏把握，純熟的演技在角色塑造中完成了化蝶的蛻變！」人與角色的高度貼合，讓胡歌演來格外適合，他表示自己對《琅琊榜》裡的一句台詞「既然活了下來，就不能白白活著」印象深刻，帶給他很大的震撼，這是過去自己這10年最重要的人生印記，他相信自己能活下來，應該是有些特殊使命必須完成，也沒忘記張冕的犧牲，最後以摯友之名成立小學，將她的精神繼續流傳下去。