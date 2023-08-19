黑人陳建州出庭後2度露面！現身韓湘琴畫展微笑合影 留8字洩心情
「黑人」陳建州因日前遭女星「大牙」周宜霈指控性騷擾，最終黑人不僅撤掉民事告訴，並改成刑事加重誹謗控告大牙，並於16日以「告訴人身分」前往北檢偵訊，整起案件進入司法程序。18日，黑人再度公開露面，力挺好友唐志中的媽媽唐湘琴畫展，滿臉笑容的開心合影，掀起外界討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
昨日資深藝人韓湘琴在個人臉書PO文分享：「謝謝黑人前來參觀！」只見黑人的表情相當愉悅，露出睽違已久的笑容，與韓湘琴、唐志中等人開心合影，頭上還帶著台灣職籃PLG聯盟的帽子，顯現黑人仍十分關心他熱愛的籃球運動。照片曝光後，黑人也透過個人臉書留言大讚：「真的是太有才華了。」
事實上，唐志中與黑人認識超過30年，兄弟感情相當深厚，日前在媽媽韓湘琴的畫展記者會上，唐志中面對媒體追問，也不忘力挺好友，「我認識黑人已經30年，他人格我非常清楚，希望有天司法能還他清白。」並透露事發後，兩人還天天通電話關心，唐志中坦言雖然他不知道該說什麼，但目前就只能相信黑人的決定，「我們就靜觀接下來發生的事情。」
※【NOWnews 今日新聞
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