高檔海鮮吃到飽！龍蝦松葉蟹帝王蟹都怒吃　全台「這間」餐價最優

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即日起至 9 月30日，平、假日午晚餐推出「狂歡義夏」南義與地中海美食活動，多種義式料理如加爾加諾比薩、義大利炸海鮮之外，還加上火烤蒜香奶油松葉蟹。餐價成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%。
📍喜來登飯店的十二廚
8月18日起週一至週五晚餐、假日午晚餐祭出「泰美味」泰國美食節，拉差達火山排骨、豬肉河粉等多款泰國美食之外，還有清蒸松葉蟹，搭佐特製魚露醬，都將不定輪番於餐檯上。餐價平日晚餐每位1,490元+10%、假日午、晚餐每位1,690元+10%。
📍台北文華東方酒店內的文華Cafe
僅周五~日的午餐時段推出「周末午間鮮・吃・吧」與「周五豪華海鮮吧」兩款半自助式饗宴，每人價格2280元+10%，可選擇的主菜為爐烤葛瑪蘭豬肉捲；若是選擇香煎比目魚則需另加價300元，選爐烤美國 P r i m e 牛小排或澎湖龍蝦搭配松露醬，則加價700元。同樣能享有帝王蟹、小龍蝦等澎湃海鮮菜色吃到飽。
📍饗A Joy
創下史上餐價最高價位，位於台北101的86樓，不僅是全台最高的Buffet餐廳，也是史上最貴buffet，午餐共兩時段每人餐架3280+10%元、晚餐時段每人高達3880元+10%。高檔海鮮菜色有帝王蟹、龍蝦、松葉蟹（雪蟹）、鮑魚、干貝、現開生蠔、胭脂蝦等，一應俱全。
📍台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳
即日起元素自助餐推出升級版菜色與供餐方式，海鮮三寶重返回歸，包含蒜香龍蝦、蔥油蒸鮑魚、香煎干貝，尤其還有松葉蟹盅與烤鴨捲餅。另有紅白酒無限暢飲，及18天台灣生啤酒與調酒DIY區。限假日時段供應，即週五與週六晚餐、週六與週日午餐，成人每位1,280元+10%。
📍台北士林萬麗酒店的士林廚房
即日起到8月31日，推出「泰飄香 · 麗饗泰美味」主題餐檯，以泰北、泰南、夜市、海鮮料理為主軸輪番上陣，菜色包含美國肋眼牛排、伊比利火腿、帝王蟹腳、三點蟹、花蟹等新鮮海陸食材，以及專人現調泰國手標泰式奶茶與甜點。午、晚餐供應，每位1,880元+10%。2023年9月入學的大學新生，持入學相關文件用餐，即可享有7折優惠；凡出示2023年6月至8月之電子機票、登機證的國人，也可享有8折優惠。