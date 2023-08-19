Selina挺過燒傷、離婚陰霾！浴火重生 與男友迎「小腰果」出生
藝人林志穎去年經歷嚴重車禍，在經過長時間休養後，順利回歸演藝圈，近日宣布參與錄製《披荊斬棘的哥哥3》，狀況極佳。回顧演藝圈中，許多藝人也曾遭受重大苦難，反而在之後浴火重生，展現更美的樣貌，藝人Selina也是其中之一，她曾在拍戲時燒傷，如今不僅挺過灼傷、離婚，還與男友有了愛的結晶。
記者吳雨婕/綜合報導
Selina在2001年時以S.H.E成員身分出道，推出許多歌唱作品，在2010年9月與張承中訂婚，沒想到卻在一個月後，在上海拍攝電視劇《我和春天有個約會》時，爆破師因為操作失誤，讓Selina與同劇演員嚴重燒傷，Selina背部和四肢受到54%面積嚴重灼傷，Selina曾提到治療、復健過程，在醫院住了3個月，甚至沒有再回去加護病房動其他手術，靠自己堅持復健。
Selina燒傷後當時身為未婚夫的張承中陪伴在旁，待Selina漸漸康復後，兩人於2011年10月完婚。雖然兩人熬過了最痛苦的日子，卻沒辦法走到最後，2016年宣布婚姻告終，Selina坦承因為相處出現問題，最後決定和平分開。
直到2021年底出席活動時，Selina自爆與小5歲的小徐曖昧中，疫情期間時常在半夜用訊息聊天，去年3月Selina大方認愛，透露：「我的春天來了。」今年則是將迎接她與男友小徐愛的結晶「小腰果」到來，幸福模樣令人稱羨。