董至成扶阿婆過馬路！遭誤認大學生「害他遲到扣薪」 本人回應了
一名網友昨（18）日在臉書知名社團抱怨，他在行經新北市板橋區亞東醫院附近路口時，突然冒出一位像是大學生的路人幫助一位阿婆過馬路，讓他痛批根本是妨礙交通，還害他因此遲到扣薪，結果貼文曝光後立刻翻船，不僅被眾人砲轟，更有人認出該名好心的大學生，其實是資深藝人董至成。對此，董至成也親自留言表示：「真的是我咧！」如此大氣的態度，獲得網友們一致叫好。
記者詹鎰睿/綜合報導
臉書社團「爆怨2公社」出現一名網友發文抱怨，前幾天趕著上班時，突然遇到一位老人闖紅燈慢慢走在斑馬線上，接著又突然跑出一位像是大學生的路人是在「裝好人」，讓他痛批：「整條馬路都給你們玩就好啦！什麼爛行人霸王條款根本妨礙交通影響他人。」更透露自己因此遲到被扣1小時的薪水，揚言要提告。
貼文一出，底下風向一面倒，眾人紛紛質疑，「遲到是自己的問題吧」、「這30秒害你遲到？下雨天還敢不提早出門哦！」、「你紅燈啊⋯⋯遲到不會因為禮讓幾十秒就遲到好嗎？」結果不少人一眼就認出，原PO口中說的大學生就是資深藝人董至成。
對此，董至成透過粉絲們得知後，親自來到貼文底下留言回覆：「真的是我咧，我當天從亞東醫院要回家，當日午後大雨，扶了走路不太方便的阿姨過馬路，當時行人綠燈通行，因為她行動不便，下大雨又不好行走才變紅燈，如果有擋到，跟您道個歉，耽誤到您的時間很抱歉。」
除了董至成的留言外，還有另一名目擊者跳出來打臉原PO，「我回家路上聽到開車的狂罵三字經，原來就是你喔？」他也還原當下狀況，「他（董至成）協助過馬路時並沒影響交通，倒是你刻意剪掉行車紀錄器罵髒話的部分，還真會保護自己，有本事把完整版影片拿上來，讓人家有機會告你啊，公然侮辱唷！」目前該貼文尚未被刪除，截稿前，原PO再也沒有做出任何回應。