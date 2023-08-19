台中火車站人行用路空間　警方執法違停

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交通局長葉昭甫表示，打通大智路，讓台中火車站前後站全線貫通為舊城區的交通打造出新動線，市府還加速活化鐵路高架橋下的土地，擴大優化人行空間，讓民眾可以從台中車站方便到達成為東區熱門地標帝國製糖廠，還有拍照打卡的熱門地標星泉湖等公共建設形成漫遊路網，此外鄰近的LaLaport購物中心也湧入車潮，為東區帶來龐大交通流量。
因應民眾交通需求，市府完成「大智北路旁人行空間優化工程」，特別以易讀親切的立體圖騰，呈現台中火車站周邊步行可及範圍內的歷史景點，讓民眾進出台中市或是來消費時，前往觀光景點與百貨商場有更完善的通行體驗，交通局與警察局攜手執法，期盼民眾遵守交通法規並共同維護行人用路環境。
葉昭甫指出，人行道是提供行人安全、無礙及舒適的通行空間，但常有機車違規停放人行道，不願停放合法停車格位，迫使行人需繞道行走於車道上，而影響行人通行安全與權益，交通局與警察局已將火車站人行用路環境列入重點執法取締拖吊區域，透過加強巡查執法勤務，提高見警率，即時排除交通阻礙，提供安全、舒適的人行環境。
葉昭甫強調，改善舊城區的交通、公園、運動場館等公共建設等，不只吸引民眾移居，經濟活水再現，產業搶先進駐，舊城區蛻變吸引人潮與商機，交通局針對停車需求展開大建設做最完善的因應，也以實際行動守護民眾的用路環境及通行安全。
交通局呼籲，台中火車站周邊均設置有停車場，請騎士將車輛停放於合法停車地點，市府會持續依法取締，捍衛行人用路環境，落實優質無障礙的人行空間，需要市民朋友共同的努力，打造安全及舒適的人本交通環境。