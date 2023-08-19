中共宣布台海軍演！陸委會譴責：再次證明中共才是「麻煩製造者」
在副總統賴清德出訪友邦巴拉圭後，中共解放軍隨即宣布將在台海周邊進行海空聯合演訓，今（19）日國防部也陸續偵獲共機跨越台海中線。對此，陸委會表達強烈譴責與抗議，直言此等窮兵黷武行徑，除了再次證明中共才是「麻煩製造者」，徒增世人反感之外，不具任何意義。
記者林怡昕／台北報導
賴清德訪問巴拉圭過境美國，並於昨日上午返台，中共隨即宣布將在台海周邊實行聯合軍演，而國防部從今天9時起，陸續偵獲中共空警500、運9、殲10、殲11、殲16、蘇愷30及直9等各型機計42架次出海活動，其中26架次逾越中線及延伸線。
對此，陸委會表達強烈譴責與抗議，陸委會説明，近年來國際社會同聲反對中共使用武力威嚇手段，破壞台海和平穩定現狀及區域安全，此等窮兵黷武行徑，除了再次證明中共才是「麻煩製造者」，徒增世人反感之外，不具任何意義。
陸委會強調，中華民國台灣是主權國家，有正當合法的權利與友好國家進行正常的外交互動，台灣人民有堅定的自我防衛決心，絕不會屈從於武力恫嚇威脅。中共藉由軍機艦挑釁企圖施壓我方接受其片面設定的政治框架，完全無法達到目的。
陸委會呼籲，國際社會應嚴正看待、團結抵禦專制極權陣營對全球民主社會所帶來的威脅，也奉勸北京當局停止使用武力威嚇手段，以務實與尊重的態度展開兩岸對話與交流，如此才能讓兩岸關係正向發展。