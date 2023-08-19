獨／《未來少女》人氣夯「素顏都被認出來」！幽靈水晶芝婷大崩潰

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擁有豐富舞台經驗的簡芝婷透露，其實她不會緊張，反倒是開心和興奮的心情居多，心中就只想趕快把準備已久的表演拿出來。由於幽靈水晶是在最後一刻成功解鎖，原本還抱持著可能無法上台的心態，所幸現場湧入不少前來支持的粉絲，才讓芝婷真正感受到「我們真的站上舞台了！」
面對首次表演，芝婷樂觀地給自己表現打了70分，畢竟從以前就是專攻舞蹈，「唱跳」對她來說可是全新的挑戰，「就是跳脫舒適圈吧！還是可以給自己打個及格分，然後高一點點，後面留給自己進步的空間。」
像少女漫畫的女主角 視團員董子瑄為偶像
雖然幽靈水晶較晚成團，成員相處時間非常短，不過芝婷開心表示，大家無論是個性還是頻率上都超Match，第一天看似高冷、難以親近，但經過每天的練習後，才發現團員們私底下其實都很搞笑，讓芝婷覺得好奇妙，「我們認識才幾個月，就好像是相處很久的朋友一樣。」擅於舞蹈的芝婷，會把自身的經驗傳遞給大家，而自己也會請教其他女孩們唱歌的祕訣，希望在大家的互補下，一起讓幽靈水晶變得更好。
而被問到對哪位團員最有印象？芝婷毫不猶豫立刻答說：「董子瑄！」原來從以前就很喜歡AKB的她，一聽到董子瑄要加入，就難掩興奮情緒，「我有種見偶像的感覺！」芝婷更特別稱讚董子瑄的歌唱天賦，「讓我聽得很舒服！」再加上又會創作，年紀也比她小，卻這麼有才華，就連外型都很像二次元世界走出來的女主角，讓芝婷讚不絕口，不斷在現場分享她的好。
既能可愛也能酷帥 簡芝婷造型百變大揭祕
身型嬌小的簡芝婷，一來到現場瞬間吸引眾人目光，黑色的短裙、白色的泡泡襪、短版的灰黑上衣、頭頂還戴一件絨毛白色帽子，可愛又不失酷帥的風格，她說這套是自己搭配的，私底下出去玩也都是這樣穿。被問到是如何學習穿搭的？芝婷大方分享，其實也是網路上慢慢摸索，什麼風格都會去嘗試，才逐漸找到屬於自己的風格，另外也可以徵詢朋友或家人的意見，「他們的肯定就是你給你最好的建議」。
談到在外面會不會被粉絲認出？簡芝婷害羞表示，有次要跟朋友約吃飯，結果不小心睡過頭，那天就沒什麼打扮，穿著比較樸素，只有戴個眼鏡和帽子，頂著素顏就搖搖晃晃走到東區赴約，沒想到吃完飯卻被店員粉絲當場認出來，「他沒有先問我是不是簡芝婷，而是先說不用收你錢。」讓芝婷直呼超可愛。
官方粉絲名確定 取名「芝心」要和大家同心
簡芝婷興奮表示，之前有開放問答與粉絲們討論官方粉絲名稱，結果換來都是吃的答案，「芝麻」、「芝芝奶蓋」等等，不過她終於決定取叫「芝心」，目的是希望能跟粉絲們有同心的感覺。最後芝婷也想和粉絲們感性喊話，謝謝粉絲們讓她從一位不是很有自信的女生，慢慢有了動力去做自己喜歡的表演，「每一位支持我的粉絲們，以後還請你們多多指教，謝謝一路以來的支持。」
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