疫後經濟下行又遇上「中止ECFA」 工商界急了！呼籲快建溝通管道
中國大陸商務部日前表示，初步認定台灣對大陸存在貿易壁壘，將研究採取相應措施，包括｢研究中止或部分中止ECFA给予台灣產品的關稅優惠惠」。為此，中華民國工商協進會認為ECFA早收清單增進兩岸經貿合作，希望能延續，尤其現在工商業正希望疫後復甦卻遇上全球景氣下行，呼籲政府要盡快建立與對岸的有效通溝管道，且降低對立來解決近年來兩岸間的經貿爭議。
記者許家禎／台北報導
近日兩岸為台灣限制大陸產品進口是否違反世界貿易組織（WTO）規定互不相讓，中國商務部控訴台灣對中國的貿易限制措施涉嫌違反WTO規定，將依據相關規定及調查情況，對兩岸經濟合作協議（ECFA）採取相對應措施，其中包含研究中止ECFA。
為此，經濟部回應，「台灣未違反WTO規範」，兩岸同時加入WTO時，我方即已存在此措施，加入WTO過程中雙方並未就市場開放進行談判，但我方也展現善意主動開放，迄今共准許9983項中方農、工產品進口，並認為目前中國官方的動作是屬於政治動機，不希望被過度複雜化與政治化，相關貿易問題我方仍願意與中方在WTO架構下繼續討論。
對此，中華民國工商協進會認為，兩岸經貿往來正常有序進行，是互利互補，增進兩岸人民福祉，自2011年以來，ECFA早收清單的實施對增進兩岸經貿合作，發揮積極促進作用，工商界都希望ECFA能夠延續。
工商協進會呼籲政府應儘速建立與中國大陸之有效溝通管道，謹慎因應降低對立，有效處理近年來兩岸間之經貿爭議。尤其目前工商業需要疫後復甦，卻面臨世界經濟處於下行收縮之嚴峻情勢，中國大陸是我台灣最主要出口市場，希望政府加強對出口傳產業及中小企業之協助並及早做好風險控管。