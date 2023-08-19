網紅為李玟罵《好聲音》收死亡來電！被威脅送花圈淚崩：我想活著
天后李玟（CoCo）生前控訴陸綜《中國好聲音》賽制不公，還遭到製作單位羞辱，在她過世後影音檔案外流，引發眾多歌迷不滿，在社群平台為其發聲，卻因此受到威脅，一位名為「舒嬤嬤」的博主在直播時收到死亡電話，揚言要送花圈給他，讓他忍不住在鏡頭前淚崩，痛哭說：「我想活著！」事後刪除挺李玟的影片，只能保持沉默息事寧人。
記者江芷稜/綜合報導
在李玟過世後，不少參與《中國好聲音》的學員與現場觀眾，在微博爆料或曝光現場花絮，證實李玟受了委屈，不過大多都是不具名說法，當初李玟極力為其爭取權益的學員王澤鵬、周菲戈，至今保持沉默，網友透露他們跟節目相關公司都有簽約，不便發表意見。而原本爆料名次可以花錢買內幕的李嘉捷，當天發文後微博帳號隨即被消失，隔日一改說法，主動向節目組道歉，顯見壓力不小。
一名是李玟歌迷的大陸博主「舒嬤嬤」，近日在直播時替偶像打抱不平大罵《中國好聲音》，沒想到竟然收到死亡威脅，他事後接到一通電話，被告知有人訂花圈給他，警告意味濃厚，直播時提及此事他當場情緒崩潰，在鏡頭前痛哭，舒嬤嬤無奈表示：「我很喜歡CoCo，但是我想活著，我不知道他怎麼知道我電話號碼的，我把影片刪了，我沒有辦法了。」
舒嬤嬤事後在微博報平安，表示自己人在浙江杭州，「他們能輕鬆地知道我的電話，在我直播的時候給我打電話、給我訂花圈，太厲害了，感覺現在就是電視劇的情節。對於我為coco發聲的視頻，我一點都不後悔，我就是一個真實性格的人，有什麼話說什麼，我不會藏著掖著！反正非常感謝大家的安慰關心、我現在一切安好」，但收到死亡威脅後，他跟父親溝通過決定息事寧人，不再去惹是非，不會去也不敢去報警，並呼籲大家保護好自己最重要。