巷仔內／恆大在美國申請破產保護！看盡「中國房市的一生」辛酸淚

新冠疫苗打哪有差！國外研究：連續同一隻手接種　保護力更佳

▲國外有研究指出，疫苗施打位置也有講究，若是連續施打在一樣的位置，保護力可能會更優。（示意圖／shutterstock）
▲國外有研究指出，疫苗施打位置也有講究，若是連續施打在一樣的位置，保護力可能會更優。（示意圖／shutterstock）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

新冠最新變異株EG.5（又稱Eris）、新變異株BA.2.86，近日再度引起世界衛生組織（WHO）關注，其中EG.5被認為已在歐美、中國多地廣為流行，隨著藥商即將推出新款的新冠改良疫苗，是否要再施打也成為民眾考量的點。近日國外有研究指出，疫苗施打位置也有講究，若是連續施打在一樣的位置，保護力應該會更優。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，《eBioMedicine》雜誌本月11日發表一項研究報告，顯示如果新冠加強針與前一次的新冠疫苗都注射在同一隻手臂上，免疫反應可能會更強。

該研究的聯合作者、德國薩爾大學醫院（Saarland University Hospital in Germany）感染醫學研究所所長塞斯特（Martina Sester）表示，關於疫苗是否該連續施打在同一隻手上的問題，看起來似乎非常平庸、微不足道，以至於之前很少有人對此有疑惑。而在對303名接種過完整mRNA疫苗以及加強針者進行研究後，發現在同一隻手臂上注射者，「殺手T細胞」（killer T cells）的數量明顯增加，相較於注射在不同手臂者，大約是67%和43%的差距。

美國田納西州範德堡大學醫院（Vanderbilt University Medical Center）的傳染病教授沙夫納博士（Dr. William Schaffner）指出，注射位置影響免疫力是有它的道理在的，因為提供免疫反應的細胞位於局部淋巴結中，而淋巴結則遍布全身，包括頸部、胸部、腹部和腋窩。如果這些淋巴結中的免疫細胞，在同一個地方重複受到刺激，就有可能產生更大的免疫反應。

不過，沙夫納博士也不忘補充，後續仍需更多研究、提供更多證據，來證明疫苗接種位置與免疫力的直接關係；此外，雖然該研究確實發現了免疫細胞的增長，但對於能防止人體被進一步傷害的抗體，則沒有發現更多的數量增加。

更多「新冠肺炎燒全球」相關新聞。

新冠變異株EG.5肆虐！已成美國病例主流之一　新疫苗將問世

中國「醫療反腐」風暴！逾百人被查被抓　夫妻相互舉報、反目成仇

擔心賺的沒被罰的多！中國狂打醫療反貪腐　有醫護乾脆「躺平」

不怕經濟放緩！中國外交部：炒作「疫後經濟復甦」終將被現實打臉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀