新冠疫苗打哪有差！國外研究：連續同一隻手接種　保護力更佳

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該研究的聯合作者、德國薩爾大學醫院（Saarland University Hospital in Germany）感染醫學研究所所長塞斯特（Martina Sester）表示，關於疫苗是否該連續施打在同一隻手上的問題，看起來似乎非常平庸、微不足道，以至於之前很少有人對此有疑惑。而在對303名接種過完整mRNA疫苗以及加強針者進行研究後，發現在同一隻手臂上注射者，「殺手T細胞」（killer T cells）的數量明顯增加，相較於注射在不同手臂者，大約是67%和43%的差距。
美國田納西州範德堡大學醫院（Vanderbilt University Medical Center）的傳染病教授沙夫納博士（Dr. William Schaffner）指出，注射位置影響免疫力是有它的道理在的，因為提供免疫反應的細胞位於局部淋巴結中，而淋巴結則遍布全身，包括頸部、胸部、腹部和腋窩。如果這些淋巴結中的免疫細胞，在同一個地方重複受到刺激，就有可能產生更大的免疫反應。
不過，沙夫納博士也不忘補充，後續仍需更多研究、提供更多證據，來證明疫苗接種位置與免疫力的直接關係；此外，雖然該研究確實發現了免疫細胞的增長，但對於能防止人體被進一步傷害的抗體，則沒有發現更多的數量增加。
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