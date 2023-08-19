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SONY新耳機「WF-1000XM5」音質無敵！舒適性還是推AirPods Pro 2

▲SONY新耳機 WF-1000XM5音質無敵，換上更大顆的驅動單體，同時新增高解析降噪處理器，實際試聽，音質真的就是個爽字。（圖／周淑萍攝）
▲SONY新耳機 WF-1000XM5音質無敵，換上更大顆的驅動單體，同時新增高解析降噪處理器，實際試聽，音質真的就是個爽字。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

近年民眾挑選耳機有沒有「降噪」會是關鍵之一，耳機界的優等生SONY最近發表了最新款降噪耳機WF-1000XM5，是不少耳機發燒友期待許久的新機。發燒友們應該都有各自選擇耳機的方式，但如果是果粉已經有AirPods Pro 2
還值不值得推坑？拿來和Sony新機比一比，WF-1000XM5音質和額外功能都超無敵，但如果以降噪和舒適性來說，。

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📍音質 Sony 依舊好強
先從優點來說，音質依舊是 Sony 的強項，WF-1000XM5，換上更大顆的驅動單體，同時新增高解析降噪處理器，低音更加飽滿有力，實際試聽音質真的就是個爽字。

📍額外功能Sony點頭接電話

額外功能部分，這次Sony WF-1000XM5加入了一項實用功能，可以推出藉由搖頭或點頭控制電話接聽，不需要碰觸手機或耳機，實際測試靈敏度高，真心覺得實用。另外，1000X系列備受好評的快速聊天模式，聽音樂的過程中，只要使用者開口說話，就會即刻自動暫停播放音樂並接收環境聲音，不必拿下耳機就能對話，切換的靈敏度也頗佳。

▲SONY新耳機 WF-1000XM5音質無敵，舒適性還是推AirPods Pro 2。（圖／周淑萍攝）
▲SONY WF-1000XM5可以推出藉由搖頭或點頭控制電話接聽，不需要碰觸手機或耳機，實際測試靈敏度高。（圖／周淑萍攝）

📍降噪體驗AirPods Pro 2隔絕效果強

開啟兩款耳機的降噪功能，在相同音量，相同的環境下，使用Apple AirPods Pro 2幾乎完全隔絕，而Sony WF-1000XM5則多少會聽到一些高頻環境音，但在戶外風切聲很完美的隔絕。

📍舒適性還是推蘋果

舒適性則相當重要，但配戴起來的舒適性真的見仁見智，上一代用戶對於新機的舒適性有感，但如果是個習慣Apple AirPods Pro 2的用戶，Sony WF-1000XM5長時間配戴還是會有點負擔。

總結來說，如果是個對音質有要求，且需要一款降噪、功能性都全方位的耳機SONY還是給過，但，如果你是個在乎長時間配戴舒適性，和完美降噪AirPods Pro 2還是比較推。

▲SONY新耳機 WF-1000XM5音質無敵，舒適性還是推AirPods Pro 2。（圖／周淑萍攝）
▲SONY WF-1000XM5音質無敵，但如果以配戴的舒適性還是推AirPods Pro 2。（圖／周淑萍攝）

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