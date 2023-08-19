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南投請台東代燒垃圾遭拒　讓人想起柯文哲金句「垃圾不分藍綠」

▲柯文哲曾幫雲林縣代燒垃圾，並說「垃圾不分藍綠」。（圖／記者邱新博攝，2023.08.14）
▲柯文哲曾幫雲林縣代燒垃圾，並說「垃圾不分藍綠」。（圖／記者邱新博攝，2023.08.14）

記者何哲欣／台北報導

南投縣欲商請台東縣代燒垃圾，民進黨台東縣立委劉櫂豪昨公開反對、縣議會今退回代燒的提案。將參選立委的國民黨南投縣議員游顥，痛批立委蔡培慧對劉櫂豪噤聲不語視若無睹、民進黨是雙標黨。蔡培慧則回應，會持續努力，南投不需只會噴政治口水的人。

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台灣22縣市，僅14縣市有焚化爐，另雲林雖有焚化爐但未啟用，台東的焚化爐則在今年2月正式啟用，另外南投、新竹縣、花蓮縣，以及澎湖、金門、連江三離島，則無焚化爐，因此必須運到其他縣市代燒。

2016年11月，時任台北市長的柯文哲在台北市議會進行代燒雲林縣垃圾專案報告，國民黨台北市議員汪志冰，質疑雲林縣垃圾偷運至台北市焚燒，柯文哲回應「垃圾不分藍綠」，結果後來被當成名言。

上月柯文哲到彰化縣議會座談，有議員提及引起地方強烈抗爭的彰濱晶鼎焚化爐案，柯文哲仍重申，垃圾不分藍綠，包括南投、雲林及金門都出現垃圾處理問題，這問題地方政府無力可以解決，應該由中央負責協調，但中央政府卻出現失能狀況。柯文哲也說，當年他曾說垃圾不分藍綠，其實後面還有一句，「都是要燒掉。」

南投縣沒有焚化爐，垃圾堆積嚴重，環保署函轉台東縣協助處理，台東縣府提案送議會審議，遭議會臨時會程序委員會退回，未排入議程，等於拒絕代燒。南投環保局表示，原本請台東縣1年代燒3萬噸堆積垃圾，尊重台東縣議會決議，將再找其他縣市協助處理。

南投的垃圾堆積嚴重，環保署函轉台東縣協助處理，但台東縣議會召開臨時會程序委員會，議員認為台東焚化爐剛啟用，各鄉鎮垃圾尚未消化完畢，應以在地垃圾優先，因此退回代燒案。台東縣長饒慶鈴說，尊重議會決議，但也遺憾，台東有能力卻未伸出援手；台灣同島一命、垃圾不分藍綠，台灣「食人一口、還人一斗」的厚道精神不復存在，令人擔憂。

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