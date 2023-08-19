南投請台東代燒垃圾遭拒　讓人想起柯文哲金句「垃圾不分藍綠」

我是廣告 請繼續往下閱讀
2016年11月，時任台北市長的柯文哲在台北市議會進行代燒雲林縣垃圾專案報告，國民黨台北市議員汪志冰，質疑雲林縣垃圾偷運至台北市焚燒，柯文哲回應「垃圾不分藍綠」，結果後來被當成名言。
上月柯文哲到彰化縣議會座談，有議員提及引起地方強烈抗爭的彰濱晶鼎焚化爐案，柯文哲仍重申，垃圾不分藍綠，包括南投、雲林及金門都出現垃圾處理問題，這問題地方政府無力可以解決，應該由中央負責協調，但中央政府卻出現失能狀況。柯文哲也說，當年他曾說垃圾不分藍綠，其實後面還有一句，「都是要燒掉。」
南投縣沒有焚化爐，垃圾堆積嚴重，環保署函轉台東縣協助處理，台東縣府提案送議會審議，遭議會臨時會程序委員會退回，未排入議程，等於拒絕代燒。南投環保局表示，原本請台東縣1年代燒3萬噸堆積垃圾，尊重台東縣議會決議，將再找其他縣市協助處理。
南投的垃圾堆積嚴重，環保署函轉台東縣協助處理，但台東縣議會召開臨時會程序委員會，議員認為台東焚化爐剛啟用，各鄉鎮垃圾尚未消化完畢，應以在地垃圾優先，因此退回代燒案。台東縣長饒慶鈴說，尊重議會決議，但也遺憾，台東有能力卻未伸出援手；台灣同島一命、垃圾不分藍綠，台灣「食人一口、還人一斗」的厚道精神不復存在，令人擔憂。