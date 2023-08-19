中市甲安埔海線特展登場　4大展區五感體驗

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觀旅局今早上在大安港媽祖文化園區舉辦開幕宣傳記者會，觀旅局長陳美秀邀請各展區策展人及與會來賓化身為領隊導遊，為整體活動揭開序幕，帶領民眾一起探索甲安埔海線地區豐沛的文史、生態、旅遊資源，邀請全台遊客相約一同來台中發現甲安埔海線魅力。
陳美秀表示，今年活動以「趣遊海洋•微笑甲安埔」為主題，安排4大展區，分別為以在地媽祖文化為主軸，延伸遶境文化的「大甲媽傳奇」；以海洋生態為教材，細說海洋環境教育議題的「來安海看蟹」；以甲安埔道卡斯文史及產業觀光資源為主題的「道卡斯、大甲53庄」；以展示過去10年來沙雕精彩紀錄，讓遊客回顧大安沙雕藝術發展軌跡的「涼夏戲沙藝遊海洋」；邀請在地文史學者、生態專家、地方創生團隊及資深沙雕藝術名家一同策展，以創意展示、五感體驗展現台中甲安埔海線特色，並邀請藺草達人、漂流木達人展示創作。
觀旅局指出，除了精彩的展覽外，於活動期間週六、日安排3種不同音樂饗宴，包括劇場音樂饗宴、躍動大安熱音季、草地音樂會，還有一系列豐富的周邊活動，而策展人許玉音博士也帶領社區民眾以海廢再利用共同創作，藉由佈置漁網(台語:希望)、彩繪手作擬真的珍貴大安水蓑衣並搭配節能LED燈一起點亮戶外科技藝術作品，並設置科技感應裝置，透過Web AR擴增實境場景，呈現美人魚拯救鯨豚與魚群共舞，白天及晚上欣賞各有不同風情，希望與民眾一起響應愛護海洋生態資源。
台中市風景區管理所提醒，活動自8月19日開展至8月27日，每日參觀時間為9時30分至17時30分，11時及14時安排定時導覽解說，平日並安排播放紀動台中紀實片展演，周邊活動開放線上報名，現場並保留部分名額提供民眾洽詢報名，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。