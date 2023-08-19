解放軍對台軍演 綠委：賴清德選情領先 企圖影響外交成果、大選
副總統賴清德出訪友邦巴拉圭，引發中共不滿，解放軍東部戰區今（19）日宣布將在台灣周邊組織聯合軍演。對此，民進黨立委郭國文批評，在亞東麻煩製造者是中共，絕對不是台灣，也不是賴清德；綠委王定宇則說，中共除了想藉此影響外交成果，也想要介入台灣2024大選。
記者陳佩君／台北報導
針對中共宣布在台灣周邊進行海空聯合軍演一事，郭國文表示，賴清德前往巴拉圭、過境美國都遵照慣例、低調進行，中共卻一樣不放過，硬要貼上麻煩製造者標籤、開始進行軍演。
郭國文認為，軍演是中共介入台灣大選的手段、貼上標籤是中共不斷複製手法，「真正在亞東地區的麻煩製造者是中共，絕對不是台灣，也不是賴清德」。
王定宇指出，中共在此時軍演原因在於賴清德出訪巴拉圭、過境美國，獲得相當好的肯定，讓台灣被國際看見、矚目，中共想要藉此影響外交成果；此外，賴清德身兼民進黨總統參選人，選情遙遙領先，中共想要透過軍事動作創造戰爭陰影，介入總統大選。
王定宇強調，台灣面對幾十年來中共的威脅，不是被嚇大的，解放軍企圖用槍桿子威脅台灣人民，台灣人民會用民主選舉，展現捍衛民主的勇氣，中共這樣的做法剛好適得其反。