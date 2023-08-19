義大利人出國吃霸王餐被炎上！總理梅洛尼要使館替「白痴們」買單
阿爾巴尼亞由於便宜的住宿和海灘設施，今年夏季成為熱門的觀光景點，許多義大利人放棄在國內旅行，轉而前往阿爾巴尼亞度假。不過在培拉特（Berat）卻傳出有4位義大利觀光客吃霸王餐，事情在網路引發熱議，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）要義大利駐阿爾巴尼亞大使替這4位「白痴們（idiots）」買單。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，4位義大利觀光客吃完飯未付錢就走出餐廳的影片，在社群網路上瘋傳，成為阿爾巴尼亞與義大利兩國之間的熱門話題。梅洛尼在出訪阿爾巴尼亞時，阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）當面向梅洛尼關切此事，梅洛尼於是立即要求義大利駐阿爾巴尼亞大使去付錢。
義大利駐阿爾巴尼亞大使館表示，餐費金額為80歐元、約新台幣2780元，如今已由義大利政府付清。大使館強調，「義大利人尊重規則且有債必償，我們希望此類事件不會再次發生」。
義大利農業部長、同時是梅洛尼姊夫的洛洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）也參與了此次阿爾巴尼亞行，洛洛布里吉達表示，由政府替吃霸王餐的義大利人買單，「是一件值得驕傲的事情」，因為這關於民族自尊心，「少數不誠實的人不應讓一個正直人民的國家蒙羞」。
餐廳老闆在接受當地媒體訪問時表示，這是他第一次遇到顧客吃完飯沒付錢就高歌離席，老闆說這4位義大利人在用餐時甚至還稱讚了餐廳的食物好吃。