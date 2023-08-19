中國選秀爆內定疑雲！薛之謙氣到摔麥走人 觀眾大喊有黑幕
李玟（CoCo）生前指控《中國好聲音》賽制不公，再度引發熱議！大陸選秀節目一直深受歡迎，從早期的《快樂女聲》、《中國好聲音》、《明日之子》到《偶像練習生》等等，各種造星節目推陳出新，不過內定說等操作黑幕也始終受到質疑，許多導師透露導播組暗示投票意向，欲為節目製造高潮，最轟動的一次，是薛之謙2017年擔任《明日之子》的評審，中途被要求投給虛擬偶像歌手「荷茲」，未料結局卻讓荷茲晉級，反倒是實力派歌手趙天宇被淘汰，他當場氣到摔麥走人，全場觀眾大喊「黑幕」，場面相當難堪。
記者江芷稜/綜合報導
以〈演員〉、〈醜八怪〉走紅的創作派歌手薛之謙，擔任選秀比賽評審時，一向偏好擅長寫詞譜曲的新秀，面對節目加入虛擬偶像荷茲，與他的想法背道而馳，但在某次比賽的投票環節中，製作單位要求他投給荷茲，避免結果太難看，沒想到他的配合卻導致荷茲晉級，在中場休息期間薛之謙向導播組提出質疑，未獲得滿意回覆，最後在下一輪比賽時不忍了，怒揭節目組背後的操作手法，表示「我覺得我有責任，今天如果是這個原因導致任何人走，我辭去星推官這個職位」，話一說完他就怒摔麥克風離場，現場觀眾也大喊「黑幕」！
這次直播事故中斷節目，最後薛之謙心軟回到現場，將投票錯誤的責任攬在身上，他為此向眾人道歉，並堅持更改那一票為棄權，主持人張大大也更新賽果，宣布荷茲的晉級無效，和趙天宇都被列為待定，最終趙天宇在該比賽獲得季軍，而薛之謙以「才華皆一切」力保的選手毛不易，雖無顯眼外貌，仍以實力獲得最後的冠軍，網友宣稱這場選秀比賽結果，是薛之謙「以一己之力戰勝了資本」。
薛之謙這次的據理力爭，獲得許多歌迷讚賞，也引發網友對於選秀節目黑幕的討論甚囂塵上，而在這次直播事故之後，第二季的《明日之子》直播時又遇到陌生男子鬧場，突然衝到舞台上作勢要強吻導師李宇春，畫面立刻被切換到廣告，選秀節目現場直播的方式也受到質疑。而薛之謙今年再度加入《中國好聲音》，一向個性直率的他，是否會有精彩表現，或再度與製作單位有不同意見，粉絲相當期待。