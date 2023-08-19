共軍東部戰區軍演塑造「圍島進逼」之勢 港媒：層級同裴洛西訪台
解放軍東部戰區今（19）日宣布，在台灣周邊組織海空聯合戰備警巡、海空等兵力聯合演訓，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，塑造全向圍島進逼之勢。有港媒分析認為，東部戰區此次軍演，層級與去年裴洛西訪台，以及今年4月蔡英文總統過境美國相同，都是最高層級。
記者倪浩軒/綜合報導
解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，在台灣北部和西南空海域展開聯合演訓，包括奪取海空制權、搜潛反潛等項目，檢驗部隊協同作戰能力，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，塑造全向圍島進逼之勢，並強調軍演是「對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。
對此，港媒《香港01》分析，東部戰區歷來軍演時，慣用的詞語包括「堅決回應」，再強烈一點就會使用「堅決反擊」，而最重用語則是「嚴重警告」，也就是今日被東部戰區使用的詞彙。「嚴重警告」在過去分別使用於去年裴洛西訪台，以及今年4月蔡英文總統過境美國，可見解放軍以最高層級看待賴清德此行的政治意義。
《香港01》報導指出，近來北京對台動作頻頻，商務部的貿易壁壘調查象徵對台「經貿制裁」的措施已在醞釀中，再搭配東部戰區軍演的最高層級用語，軍事與經貿雙箭齊發，未來的兩岸關係恐怕只會越來越嚴峻。