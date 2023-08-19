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安芝儇空降台鋼雄鷹！女神親發聲「我很期待」　來台灣前早有預兆

▲南韓啦啦隊大物「最強外掛」安芝儇空降台鋼雄鷹，女神本人親自發聲期待來台灣。事實上，安芝儇來台發展早有預兆。（圖／安芝儇IG）
▲南韓啦啦隊大物「最強外掛」安芝儇空降台鋼雄鷹，女神本人親自發聲期待來台灣。事實上，安芝儇來台發展早有預兆。（圖／安芝儇IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓啦啦隊「最強外掛」安芝儇昨（18）日確定加盟中職台鋼雄鷹，擔任專屬啦啦隊WING STARS的專屬培訓指導，繼李多慧之後再度掀起棒球迷討論，今日稍早，安芝儇本人也透過個人IG宣布消息，自己非常期待能到台灣與大家見面。事實上，安芝儇會來到台灣早有預兆，過去就在好姐妹李多慧YT影片上洩露想要來台灣的心聲。

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時間回到今年3月17日，李多慧宣布加入樂天女孩後，就在個人YouTube影片上宣布此消息，影片中還特別和好友安芝儇聊到此事，雖然安芝儇百般不捨，但還是尊重李多慧的決定，並祝福對方一切順利，還說到自己也想跟著李多慧來台灣。安芝儇更在影片下方留言大讚，李多慧能做出艱難的決定很棒，還希望未來能在台灣見到她。

▲李多慧（左）視安芝儇（右）為前輩偶像，兩人的感情如同姐妹，一聽到要去台灣，安芝儇百般不捨。（圖／李多慧YouTube）
▲李多慧（左）視安芝儇（右）為前輩偶像，兩人的感情如同姐妹，一聽到要去台灣，安芝儇百般不捨。（圖／李多慧YouTube）
沒想到事隔5個月後，安芝儇也跟隨李多慧的腳步來到台灣發展，雖然是以「專屬培訓指導」的身分，不確定未來會不會一起下場應援，但光是確定加盟台灣中華職棒，就徹底讓網友們陷入瘋狂。台鋼雄鷹官方表示，安芝儇未來還會邀請其他韓國啦啦隊女孩來到台灣教學，有意把韓式應援完整搬來台灣。

此外，安芝儇的韓國經紀公司也透露，不只台鋼，有好多台灣的啦啦隊都有提出邀約，認為啦啦隊在台灣娛樂圈的地位，等同於女團在韓國娛樂圈一樣。據悉，現年25歲安芝儇，擁有169公分的絕美身材，一雙逆天長腿再加上清純亮眼的外型，成功在韓國職棒KBO走紅，但在今年年初卻因不明原因離開釜山樂天巨人啦啦隊，疑似觸碰到禁愛令，甚至流傳與球員的親密合照，但這項消息至今仍未獲得證實。

▲安芝儇先前效力於釜山樂天巨人啦啦隊，今年3月才退隊。（圖／翻攝自安芝儇IG）
▲安芝儇先前效力於釜山樂天巨人啦啦隊，今年3月因不明原因退隊，外界猜測是觸碰禁愛令。（圖／翻攝自安芝儇IG）
▲李多慧。（圖／記者嚴俊強攝影，2023.8.18）
▲李多慧18日被問到好姐妹來台，則是給予甜笑的回應，似乎早已知情，但還不能透露太多細節，期待未來有機會能合體。（圖／記者嚴俊強攝影）


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