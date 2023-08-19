證實與謝典林密會談「郭柯合」 柯文哲重申：郭柯配不可能
民眾黨主席柯文哲傳出與挺鴻海集團創辦人郭台銘的彰化縣議長謝典林密會，討論「郭柯合」。柯文哲今日證實與謝典林會面，但是也重申已經走完民眾黨的程序，也不能辜負黨員的期望，所以郭柯配是不可能的。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日前往雲林出席「雲林選哲之友會」成立，媒體問與彰化縣議長謝典林議長密會，有談到郭柯合作嗎？柯文哲說，謝典林他認識他已經很多年了，因為謝是他的學生楊弘仁介紹的，所以認識他已經很多年，他最近也接籃協的理事長，所以瓊斯盃他有邀請他去參加，不管是開球或閉幕，後來看時間上可以去參加閉幕典禮，就這樣。
至於有沒有問到郭柯合作的事，柯文哲說，謝有提及，但是他當時就很清楚跟謝典林說，「我們已經走完民眾黨的程序，也不能辜負自己黨員的期望，所以郭柯配是不可能的。」
針對目前民調跌至第三，柯文哲說，民調本來就會變化，這個就是看一看、繼續做，他覺得這陣子假民調會很多，每次講說不管選舉或是執政，對他來講都是一個改變政治文化的社會運動，所以就按照步調繼續往前走就對了。
媒體問郭台明說國民黨、民眾黨都有在夾殺他，那你的看法，柯文哲說，「郭董每天講的話都不一樣，有時候會讓人家無所適從，一下子喝咖啡、一下子說人家夾殺他，」因為郭董也有參加國民黨的初選，他跟國民黨之間的恩怨還是要先解決，後面才有辦法再談其他的。