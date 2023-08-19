羽球／婕斯羽霸盃全國青少年錦標賽明點燃戰 香港選手慕名而來
第二屆婕斯羽霸盃全國青少年羽球錦標賽今(19日)、明兩天在高雄亞柏會館盛大開打，即使高雄連日多雨，仍吸引了上千名選手及家長參與，北中南選手大匯集，更有從金門甚至香港遠道而來的選手參賽。
記者廖聿偉/綜合報導
羽霸盃在美商婕斯大力支持之下，不僅為南部賽事注入新強度，為鼓勵四方選手交流，羽霸盃為外島選手提供報名費優惠，從外島及國外遠道而來的選手，另外，香港選手「蘇愛晴」在教練張紋豪的推薦下，趁著暑假期間來台參賽，雖然這次因為報名的失誤未能拿下好成績，但仍期許來年更加進步。
來自金門中正國小家長許先生表示：「每年我們都會來參加婕斯系列賽事，希望藉著參賽的機會來台灣旅遊，並且與台灣本島的選手交流，10月國慶假期在台北舉行的國小分齡賽我們也一定不會缺席。」
明（20日）上午九點登場的決賽專業球評轉播中，並有「預測六男單冠軍」抽最新Vivo手機的活動，觀眾可透過「Race8精彩賽事」YouTube頻道收看，將有機會獲得新款Vivo手機。除了手機之外，來自顯赫資訊、羽球名牌Yonex、德國貝克曼博士、韓國知名品牌寶貝爾、聯華食品等都提供了豐富獎項。