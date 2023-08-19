以羽球會友加強聯誼！台電大林發電廠辦睦鄰盃羽球賽活動
台灣電力公司大林發電廠於今(19)日，在該廠維護大樓禮堂，舉辦睦鄰盃羽球錦標賽活動，以羽球會友，加強機關團體聯誼，促進情感交流。
記者黃守作／高雄報導
台電大林發電廠睦鄰盃羽球錦標賽活動，是由台電大林發電廠廠長孫禹華主持，高雄市勞工局勞動檢查處處長郭清吉、小港區長周益堂、林園區長簡水彬、小港醫院主任蔡家穎、台電南部施工處副處長花敬翰、台電南部發電廠廠長劉榮輝、台電修護處南部分處主任呂元中，以及台電大林發電廠副廠長曹燦瑞、李志光等人與會，為選手加油打氣。
台電大林發電廠廠長孫禹華表示，台電大林發電廠為增進與地方機關團體公益交流活動，乃舉辦此一睦鄰盃羽球錦標賽活動，以羽球會友，加強機關團體聯誼，促進情感交流。
台電大林發電廠睦鄰盃羽球錦標賽活動，有地方機關團體組成8隊60人參加比賽，現場活力四射，洋溢著情感交流的氛圍，經比賽結果，成績如后，冠軍台電南部發電廠、亞軍台電修護處南部分處、季軍高雄市勞工局勞動檢查處。
台電大林發電廠廠長孫禹華指出，台電長期致力於體育活動發展，除培育無數國手為國爭光，對於運動向下扎根更是不遺餘力，此次的睦鄰盃羽球錦標賽活動，是以羽球會友，加強機關團體聯誼，促進情感交流。