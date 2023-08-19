天氣預報／雨神終於走了！明起迎接放晴好天氣 注意高溫熱浪來襲
中央氣象局預報指出，明（20）日降雨範圍縮小，臺灣各地為多雲到晴，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。天氣風險指出，下週開始各地溫度偏高，在偏南風影響下有局部高溫發生的可能，提醒民眾特別留意。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局提醒，下週日至下週五（20日至25日）太平洋高壓逐漸增強，降雨漸緩，天氣轉趨穩定，各地為多雲到晴，午後仍是要留意西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；惟下週日（20日)清晨因陸風與西南風輻合作用，中南部地區可能有局部短暫陣雨或雷雨。26日至28日各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
天氣風險分析指出，下週目前來看大致會是夏季型山區午後雷雨的天氣型態，雖然太平洋高壓不是特別強，可能每天都還是會有午後熱對流發展降雨的機會，但是預報資料看起來降雨會比較集中到山區，平地受影響的情況將大幅減少。隨著天氣好轉，溫度也會升高起來，下週各地的溫度看來都會比較偏高，在偏南風影響下，局部地區有較高溫度發生的可能性，外出時除了留意午後雷雨的變化外，防曬防中暑的準備也要特別注意。
短時間內看起來也沒有颱風可能影響台灣的預測，雖然日本南方海面有機會出現新的熱帶擾動或颱風發展，不過大致往日本方向移動的可能性較大，下週如果要去日本的朋友可能又要留意是否有颱風要往日本過去的情況了。預期進入8月下旬後半到月底，颱風容易發展的位置將會逐漸調整回到南海、菲律賓附近海域，後續是否有颱風接近台灣的機會仍有待持續觀察。