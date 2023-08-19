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韓國媳友人首爾地鐵遇「無差別攻擊」刀片劃臉！眾驚：韓國怎麼了

▲知名部落客台灣妞韓國媳今（19）在臉書粉專發文透露，自己頻道的編輯在首爾地鐵遇到無差別攻擊，臉上嚴重掛彩縫了15針，讓網友嚇壞。（圖／翻攝自臉書「台灣妞韓國媳」）
▲知名部落客台灣妞韓國媳今（19）在臉書粉專發文透露，自己頻道的編輯在首爾地鐵遇到無差別攻擊，臉上嚴重掛彩縫了15針，讓網友嚇壞。（圖／翻攝自臉書「台灣妞韓國媳」）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國近期接連發生無差別隨機攻擊事件，造成社會恐慌，甚至還在網路引發模仿犯和殺人預告。而嫁到韓國多年的知名部落客「台灣妞韓國媳」，今（19）日也在臉書粉專發文透露，自己頻道的編輯今天在首爾地鐵遇到無差別攻擊，遭一位50歲男子持像刀片的東西往臉狂劃，造成臉上嚴重掛彩，縫了大約15針。驚悚遭遇讓網友紛紛驚呼「好恐怖」、「韓國最近怎麼了」。

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台灣妞表示，今天在首爾地鐵上梨大往弘大方向，一位50歲男子拿著一串鑰匙，其中有像刀片的東西，對著自己頻道的編輯臉部瘋狂攻擊，編輯的友人在旁趕緊將男子拉開，才與路人合力將男子制服。到達合井站以後，警察衝進車廂來把男子帶走。

台灣妞透露，自己頻道的編輯臉上嚴重掛彩，縫了三個地方約15針，另位路人也有受傷，但幸好都沒有生命危險。台灣妞說自己先陪編輯去醫院，然後再去警察局錄口供。台灣妞表示，那位在地鐵上突然攻擊的男子「看起來精神不是很正常」，在車裡一直碎碎念，編輯在車上就已經盡量避開他，但還是無故遭到襲擊。

台灣妞貼文引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「也太可怕，祝早日康復」、「韓國最近怎麼了」、「現在已經不能呼籲大家去韓國自由行了，因為這類攻擊行為都是在坐地鐵時發生，而自由行大部分都會搭地鐵」、「這感覺會陰影一輩子」、「我上星期去韓國才帶著兩女孩兒坐去弘大，那幾天坐地鐵都一直留意周圍不敢滑手機」。

韓國近期治安拉警報，隨機攻擊頻傳，首爾新林洞本週四中午發生一起強暴傷人案，1位30多歲的男子在公園裡隨機襲擊了一位30多歲的女子，不僅強暴她還持手指虎毆打，造成女子重傷送醫，至今仍昏迷不醒。警方已經逮捕該男，並在周邊加強巡邏和攔檢。但這起在光天化日之下發生在公園內的恐怖攻擊案件，已讓當地居民人心惶惶。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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