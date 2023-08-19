韓國媳友人首爾地鐵遇「無差別攻擊」刀片劃臉！眾驚：韓國怎麼了

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台灣妞透露，自己頻道的編輯臉上嚴重掛彩，縫了三個地方約15針，另位路人也有受傷，但幸好都沒有生命危險。台灣妞說自己先陪編輯去醫院，然後再去警察局錄口供。台灣妞表示，那位在地鐵上突然攻擊的男子「看起來精神不是很正常」，在車裡一直碎碎念，編輯在車上就已經盡量避開他，但還是無故遭到襲擊。
台灣妞貼文引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「也太可怕，祝早日康復」、「韓國最近怎麼了」、「現在已經不能呼籲大家去韓國自由行了，因為這類攻擊行為都是在坐地鐵時發生，而自由行大部分都會搭地鐵」、「這感覺會陰影一輩子」、「我上星期去韓國才帶著兩女孩兒坐去弘大，那幾天坐地鐵都一直留意周圍不敢滑手機」。
韓國近期治安拉警報，隨機攻擊頻傳，首爾新林洞本週四中午發生一起強暴傷人案，1位30多歲的男子在公園裡隨機襲擊了一位30多歲的女子，不僅強暴她還持手指虎毆打，造成女子重傷送醫，至今仍昏迷不醒。警方已經逮捕該男，並在周邊加強巡邏和攔檢。但這起在光天化日之下發生在公園內的恐怖攻擊案件，已讓當地居民人心惶惶。
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