快備份！Google準備大砍閒置帳號　盤點7方式維持有效狀態

鷹聲擾亂！台股周線連三黑　AI盤整估將持續、碧桂園影響有限

▲台股周線連三黑，專家團隊表示，AI主題呈現盤整格局估計將會持續，但還是會比其他產業要來得強勢，接下來就是等待重要法說登場所釋出的訊息，是否會與市場有所落差。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股周線連三黑，專家團隊表示，AI主題呈現盤整格局估計將會持續，但還是會比其他產業要來得強勢，接下來就是等待重要法說登場所釋出的訊息，是否會與市場有所落差。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股週五（18）日受到美國聯準會「放鷹」，不排除再升息，加上美債殖利率攀升，重挫股市多頭氣勢，終場下跌135.35點，收在16381.31點，成交量3841.45億元。周線連三黑。專家團隊表示，AI主題呈現盤整格局估計將會持續，但還是會比其他產業要來得強勢，接下來就是等待重要法說登場所釋出的訊息，是否會與市場有所落差。至於對岸地產風波對台股直接影響有限，主要還是應該檢視風波背後，所可能對中國未來需求如原物料等的動能變化。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，延續過去數周以來趨勢，AI相關主題儘管面臨漲多回檔的調節壓力，但持續為市場關注焦點，整體表現仍呈現相對強勢表現。

在總經面，安聯投信台股團隊表示，因為聯準會釋出的最新會議紀要指出美國聯準會7月會議紀要指出，大多數官員都認為通膨有持續升高風險，可能需要進一步緊縮貨幣政策，聯準會再顯現鷹派立場，市場波動也隨之再起，美債殖利率走高更顯市場擔憂情緒。

安聯投信表示，隨著第二季財報多已陸續揭曉，現階段市場對於明年獲利已有共識，因此在沒有更多基本面消息刺激下，短期間獲利不易再上調，加上距離美國聯準會下次開會時間是在9月下旬，故在這段資訊空窗期，市場表現空間也相對有限。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，回顧前幾個月來，台股盤勢主要AI主題所帶動，隨著AI相關新應用的產業面貌與需求所勾勒出的基本面大方向愈來愈清楚，市場對於2024年AI整體基本面狀況均已大致反映。在市場等待更多新消息前，AI主題呈現盤整格局料會持續，但還是會比其他產業要來得強勢。接下來，就是等待重要法說登場所釋出的訊息，是否會與市場有所落差。

至於其他產業，安聯投信台股團隊表示，由於沒有太多基本面大幅度改善的支撐，將回到個股表現，部分也會被中國成長動能變化所牽動，對岸地產風波直接影響有限，主要還是應該檢視風波背後，所可能對中國未來需求如原物料等的動能變化。

在總經部分，安聯投信台股團隊表示，這段期間雖然是空窗期，但在聯準會7月會議紀要公布後，美債來到高點，總經對於市場的重要性與不確定性有升溫跡象，尤其是美債殖利率攀揚，須留意市場氣氛對投資的壓抑度。


今日來講股／電子股有沒有AI差很多　分析師不看好蘋概股

好錯亂？應材展望佳對比台積電「兩相矛盾」　分析師拋4問題討論

恆大聲請破產加美債殖利率狂飆　分析師：金融撐盤、下周可望反彈

疫後經濟下行又遇上「中止ECFA」　工商界急了！呼籲快建溝通管道

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀