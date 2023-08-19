鷹聲擾亂！台股周線連三黑　AI盤整估將持續、碧桂園影響有限

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在總經面，安聯投信台股團隊表示，因為聯準會釋出的最新會議紀要指出美國聯準會7月會議紀要指出，大多數官員都認為通膨有持續升高風險，可能需要進一步緊縮貨幣政策，聯準會再顯現鷹派立場，市場波動也隨之再起，美債殖利率走高更顯市場擔憂情緒。
安聯投信表示，隨著第二季財報多已陸續揭曉，現階段市場對於明年獲利已有共識，因此在沒有更多基本面消息刺激下，短期間獲利不易再上調，加上距離美國聯準會下次開會時間是在9月下旬，故在這段資訊空窗期，市場表現空間也相對有限。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，回顧前幾個月來，台股盤勢主要AI主題所帶動，隨著AI相關新應用的產業面貌與需求所勾勒出的基本面大方向愈來愈清楚，市場對於2024年AI整體基本面狀況均已大致反映。在市場等待更多新消息前，AI主題呈現盤整格局料會持續，但還是會比其他產業要來得強勢。接下來，就是等待重要法說登場所釋出的訊息，是否會與市場有所落差。
至於其他產業，安聯投信台股團隊表示，由於沒有太多基本面大幅度改善的支撐，將回到個股表現，部分也會被中國成長動能變化所牽動，對岸地產風波直接影響有限，主要還是應該檢視風波背後，所可能對中國未來需求如原物料等的動能變化。
在總經部分，安聯投信台股團隊表示，這段期間雖然是空窗期，但在聯準會7月會議紀要公布後，美債來到高點，總經對於市場的重要性與不確定性有升溫跡象，尤其是美債殖利率攀揚，須留意市場氣氛對投資的壓抑度。