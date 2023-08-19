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戮力保護海洋環境！港務公司進行天使輪沉船殘油抽除作業

▲台灣港務公司高雄港務分公與海歷工程公司積極進行天使輪沉船殘油抽除作業。(圖／台灣港務公司高雄港務分公司提供)
▲台灣港務公司高雄港務分公與海歷工程公司積極進行天使輪沉船殘油抽除作業。(圖／台灣港務公司高雄港務分公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司高雄港務分公與海歷工程公司於今(19)日，積極進行天使輪沉船殘油抽除作業，先抽除機艙污油水作業，預計4日內完成，以保護海洋環境。

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▲台灣港務公司高雄港務分公與海歷工程公司積極進行天使輪沉船殘油抽除作業。(圖／台灣港務公司高雄港務分公司提供)
▲台灣港務公司高雄港務分公與海歷工程公司積極進行天使輪沉船殘油抽除作業。(圖／台灣港務公司高雄港務分公司提供)
台灣港務公司執行副總經理王錦榮表示，有關天使輪沉船殘油抽除作業，因考量近日海面仍有薄油膜之洩漏，海歷工程公司已依緊急應變中心會議決議，今(19)日先針對可能洩漏點機艙部分，優先進行機艙污油水抽除作業，俟今日先完成大洋7號平台船定位作業後，隨即展開機艙抽油作業，預計今晚至明(20)日天清晨可開始抽油，所需作業日數約4天。

▲潛水人員著裝準備到水下進行鑽孔抽油的工作。(圖／台灣港務公司高雄港務分公司提供)
▲潛水人員著裝準備到水下進行鑽孔抽油的工作。(圖／台灣港務公司高雄港務分公司提供)
王錦榮說，港務公司應變中心亦已建立抽油作業每日定時回報管控機制，以有效持續掌握作業進度，督導應變措施執行，並依據油污抽除應變計畫，在移除殘油期間，若有大量外洩污油將立即採應變計畫，緊急動員工作船、除污船、除污資材等因應，以防範抽油過程可能造成油管破裂之污染。

▲潛水人員著裝準備到水下進行鑽孔抽油的工作。(圖／台灣港務公司高雄港務分公司提供)
▲潛水人員著裝準備到水下進行鑽孔抽油的工作。(圖／台灣港務公司高雄港務分公司提供)
王錦榮指出，至於海面油污之監控及應變除污部分，港務公司及海洋局各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線之監視，以及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，均無發現油污情事，而無人機因今天上午天後不佳無法起飛，下午如天侯許可，將起飛巡視海域周遭狀況，監看油污滲漏狀況、擴散流向及面積的情形。

王錦榮並說，依據海歷企業公司現場回報，海面油污範圍又較之前明顯縮小，港務公司亦調派明亮2號、忠正7號、萬事通2號和穩通1號等4艘工作船，攜帶吸油棉索等除污資材，到沉船處進行警戒除油，同時海事工程公司也派遣榮發6號與潛水人員繼續巡視船體是否尚有滲油點，並立即予以封堵，以保護海洋環境。

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