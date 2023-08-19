戮力保護海洋環境！港務公司進行天使輪沉船殘油抽除作業
台灣港務公司高雄港務分公與海歷工程公司於今(19)日，積極進行天使輪沉船殘油抽除作業，先抽除機艙污油水作業，預計4日內完成，以保護海洋環境。
記者黃守作／高雄報導
台灣港務公司執行副總經理王錦榮表示，有關天使輪沉船殘油抽除作業，因考量近日海面仍有薄油膜之洩漏，海歷工程公司已依緊急應變中心會議決議，今(19)日先針對可能洩漏點機艙部分，優先進行機艙污油水抽除作業，俟今日先完成大洋7號平台船定位作業後，隨即展開機艙抽油作業，預計今晚至明(20)日天清晨可開始抽油，所需作業日數約4天。
王錦榮說，港務公司應變中心亦已建立抽油作業每日定時回報管控機制，以有效持續掌握作業進度，督導應變措施執行，並依據油污抽除應變計畫，在移除殘油期間，若有大量外洩污油將立即採應變計畫，緊急動員工作船、除污船、除污資材等因應，以防範抽油過程可能造成油管破裂之污染。
王錦榮指出，至於海面油污之監控及應變除污部分，港務公司及海洋局各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線之監視，以及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，均無發現油污情事，而無人機因今天上午天後不佳無法起飛，下午如天侯許可，將起飛巡視海域周遭狀況，監看油污滲漏狀況、擴散流向及面積的情形。
王錦榮並說，依據海歷企業公司現場回報，海面油污範圍又較之前明顯縮小，港務公司亦調派明亮2號、忠正7號、萬事通2號和穩通1號等4艘工作船，攜帶吸油棉索等除污資材，到沉船處進行警戒除油，同時海事工程公司也派遣榮發6號與潛水人員繼續巡視船體是否尚有滲油點，並立即予以封堵，以保護海洋環境。