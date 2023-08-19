AKIRA林志玲愛兒首亮相！林心如一看秒自薦：我女兒不介意姐弟戀
民宿經營實境節目《光開門就很忙了》於本週日播出第9集，民宿成員林心如、楊謹華、陳意涵、郭雪芙、章廣辰與陳昊森，精心準備舉辦狗狗派對，由於因周興哲告假，店長林心如竟請到國際巨星AKIRA百忙中抽空前來民宿擔任小幫手。結果AKIRA還大方秀出與林志玲的兒子照片，讓林心如忍不住自薦女兒，笑翻全場。
記者詹鎰睿/綜合報導
即便忙碌一整天，AKIRA仍笑容滿面，直說：「一點都不累。」共進晚餐時，林心如、AKIRA大聊父母經，當他秀出兒子照片後，林心如立刻笑說：「我女兒不介意姐弟戀。」陳意涵貼心提醒：「爸爸會介意啦。」林心如則自我調侃：「她爸爸自己都姐弟戀，介意什麼！」幽默反應全場爆笑。
AKIRA光臨民宿，對任何挑戰都來者不拒，品嚐青草茶時還被苦到滿臉皺在一起。楊謹華則許願想看AKIRA跳舞，他也大方秀了一段舞蹈，甚至即興想出可以全體一起跳的舞步，民宿氣氛瞬間嗨爆。
這次民宿舉辦的狗狗聚會，由章廣辰與陳昊森兩人共同製作寵物鮮食，迎接狗狗貴賓們的到來，章廣辰卻因此愛上自己的手藝，一口接著一口不斷試吃，讓陳昊森緊張地趕緊把整鍋食物端走，免得派對開始前，狗狗的美食就被掃光。