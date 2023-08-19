張惠妹登日Summer Sonic連嗨2天！沒這麼早唱過 放肆喊：跳起來
「妹神」張惠妹（阿妹）登日本大型人氣搖滾音樂節「2023 Summer Sonic」連唱兩天，今（19）日在東京千葉海洋球場率先登場，阿妹開唱MOUNTAIN山舞台 ，是此次最大的2萬人室內場地，為了與歌迷互動，阿妹還特別惡補了日文，唱到超嗨的她，直接放肆大喊：「給老娘跳起來！」
記者吳雨婕/綜合報導
由於今天東京的體感溫度高達近40度，室內場館也被熱情的歌迷擠爆，阿妹不斷地對台下觀眾笑著說：「好熱、好熱！」為了帶動現場氣氛，她先前緊急惡補了非常多日文，包含她最擅長說的「你們的聲音在哪裡」、「給我看到你們的雙手」、「跳起來」等。
現場實在太嗨了，這也是張惠妹第一次自己在台上說：「給老娘跳起來！」下午演出的阿妹還在台上幽默表示，「我好像真的沒有這麼早開始唱歌過。」對多年未參加音樂節的她來講，真的是一個非常好的充電機會。
「妹神」無敵的魅力讓主辦單位非常驚訝，比原先預估的1萬人足足多了一倍，而這也是阿妹第一次跟金曲獎製作人荒井十一合作，很多新的編曲讓現場歌迷大呼過癮！更把〈我最親愛的〉，以及鄧麗君經典名曲〈我只在乎你〉的日文版〈時の流れに身をまかせ〉變成組曲，還與葛西瓦一起合唱歌曲〈你想幹什麼〉。