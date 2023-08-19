曾莞婷自爆被「圈內好友」削價競爭搶代言！直奔香港鵝頸橋打小人
跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》主打每趟旅程都有不同的花甲明星搭配少年偶像結伴出遊，每位團員輪流擔任一日導遊，並在有限的預算內規劃行程，帶領旅伴們走訪各地文化及美景，本周六播出香港行第二集，結果曾莞婷自爆曾被圈內好友造謠中傷，還被對方削價搶代言，氣到當場衝去鵝頸橋打小人，祈求平安。
記者詹鎰睿/綜合報導
香港行第二天的行程由兩位花甲成員一同策畫，上半天是楊貴媚包辦，下半天則由洪都拉斯負責。一大清早，楊貴媚帶路前往花園街市，品嚐道地的生滾粥品，為大家開啟活力滿分的一天，接著帶大家復刻《花樣年華》旗袍正裝造型，向經典電影致敬。楊貴媚更大手筆包下復古叮叮車，漫遊香港的文化歷史軌跡，感受今昔面貌的變遷。
來到午後旅伴間的談心時刻，聊到在演藝圈打滾的真實心聲，曾莞婷竟自曝：「曾有位同期出道的圈內好友，兩人交情十分要好，時常互相支持和分享，怎料對方竟見不得自己好，反倒暗中造謠中傷她，甚至削價競爭搶代言！」直到有合作廠商點醒她，曾莞婷才看清對方的為人，眾人聽完故事後，紛紛推薦她去鵝頸橋下打小人，在體驗當地民間習俗之餘，還能消災解厄祈求平安順遂。