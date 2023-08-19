挨批談戀愛無心問政　賴品妤用一句話嗆回去「為何男性不被質疑」

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃捷表示，她從政以前一直活在同溫層，當2018年公投時碰到同婚的反對者，第一次感受到對方直接且不加掩飾的敵意，甚至有人把文宣撕碎丟在她身上，真的感到十分震憾與不習慣，但她依然努力兼顧價值與選票，所以增進溝通能力非常重要，才能達到目標。
賴品妤則說，因為「出道很早」，以致於被誤會當了好久的立委，當年因參與社運時受到關注，卻被相同陣營的朋友被認為是「迷妹」、只是湊熱鬧而不是真正了解議題，個性直接的她當時就直球對決，選擇把這些言論印出來找到發言者，大家面對面溝通。賴品妤強調，或許就是這種面對面溝通的勇氣，她和黃捷都踏入了政壇，開啟她們受到注目的從政之旅。
兩位擁有優秀問政成績的政治人物，受到注目原因之一還有「外貌」，但亮眼的外型卻讓兩位遭受到許多不友善的對待。黃捷提到，當罷免方要攻擊她時都會提到「妳也只是長得好看」而已，刻意忽略在監督市政的努力。黃捷重申，面對這種質疑，她總是很認真地跟對方說「那我哪個政見你覺得不好」、「哪次質詢你覺得不夠認真」，讓對方能夠好好得看見其表現。賴品妤說，面對因為刻板印象而否定自己政績言論時，會選擇更認真得去講她做了什麼。
面對對年輕女性政治人物的惡意，總有些事情會讓她們灰心，比如說賴品妤與黃捷都曾經被媒體跟蹤偷拍，黃捷更因此被迫出櫃，在其父母都不知道她的性傾向的時候，就面臨了許多人針對其性傾向的質疑與造謠。
曾被偷拍談戀愛的賴品妤也提到，有些人質疑她談戀愛而無心問政時，她就反問對方台灣的男性民立委，至少半數以上都有伴侶、有家庭，為什麼男性就不會被質疑，會因為進入親密關係而減少問政品質，她卻要被這樣質疑呢？用直白的方式讓質疑者看到這些批評的性別歧視本質。
不過，賴品妤和黃捷異口同聲地表示，當同婚、跟騷法、反制性私密影像相關法律與性平三法等進步法案能夠通過，就會覺得一切的付出與努力都是值得的。
現場提問也有人詢問本次民進黨內部的MeToo事件，賴品妤與黃捷當時立即發聲聲援、提供受害者法律上的協助，當時難道不會顧慮大局嗎？黃捷回應，當民進黨出現MeToo事件時，她們都希望能夠成為受害者後盾，而不是先想到選舉。賴品妤則說，她無法與民進黨切割，但正因為如此，更要盡自己所能讓這些事處理得更好。
最後，李晏榕特別感謝主席賴清德與秘書長許立民，在這次事件中完全沒有感受到所謂「高層的壓力」，完全放手讓自己去處理，協助民進黨走出事件風暴。
李晏榕表示，賴品妤與黃捷兩位民代的堅韌與勇敢，在今天的講座中展露無遺。民進黨性平部在期待有更多年輕女性參政的同時，也希望透過經驗的傳承和制度上的改革，讓女性的政治工作者能夠免除恐懼與壓迫，放心地為國家及社會貢獻一份心力。