直擊《金師傅3》金旻載、安孝燮台灣合體！保鑣當人牆加強保護
韓劇《浪漫醫生金師傅》系列劇深受台灣觀眾喜愛，第二季、第三季的男主角安孝燮因此來台舉辦粉絲見面會，今（19）日晚間6點在台大體育館一樓與2000位粉絲同歡；巧的是，《金師傅》元老班底金旻載也在台灣旅遊，今晚更低調現身安孝燮的粉絲見面會，金旻載身旁圍繞數位韓國保鑣，更加難掩金旻載明星光環。
記者陳雅蘭/台北報導
金旻載今穿黑上衣、戴黑口罩準時6點現身安孝燮的粉絲見面會，他與友人坐在第8排左側，場間十分專注好友台上的表現。金旻載雖然與友人同行，但他身旁仍有韓國保鑣陪同，以防媒體、粉絲靠近打擾藝人。
活動上也播放《浪漫醫生金師傅3》的經典畫面，一段安孝燮環抱李聖經的場景，引起全場熱烈尖叫，安孝燮對此表示：「再看一次好害羞，但這次《浪漫醫生金師傅3》沒有很多浪漫的鏡頭，所以每一個鏡頭拍攝之前，我們會一直溝通，構思要如何拍攝，抱抱時手要往上還是往下擺。」台下粉絲對此高喊「抱哪都可以」，遭主持人虧：「好像妳才是女主角！」一番言論逗樂安孝燮。
金旻載近日來台旅遊，他大方在IG打卡PO照，遊遍台北101、到十分老街放天燈，還到饒河夜市吃美食，足跡引起韓劇迷暴動，他的名字今也登上熱搜話題，人氣非凡。