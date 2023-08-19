國圖南館標案遭謗經費浮濫　郭倍宏：遺憾愛故鄉卻被抹黑

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國圖南館為台灣國家圖書館的分支機構，早至 2002 年，為平衡南北文化建設失衡，南部８縣市首長共同提案 設置，2007 年籌備處正式成立。可惜在國民黨馬英九總統執政時期，國家政策回歸原本重北輕南的文化建設慣性，國圖南館計畫擱置至 2017年才重啟。
該工程首次發包為2019 年8月，後來先後遭逢新冠肺炎疫情與俄烏戰爭，造成國際原物料、能源大漲、物流成本大幅上升、缺工等原因。因各廠商評估不符合成本考量，前後流標16次之多，直到調整預算與施工日程至合理範圍後，才於 20 22年7月才發包成功。由宏昇營造得標。過程中預算皆通過中央審核，並每次皆於政府電子採購網公開標案內容，過程一切公開透明。
綠委賴惠員先前表示，近年來因為疫情與南部工程量大增，導致工程發包難度 攀升。且其他縣市也有類似狀況，如國民黨執政的台中市，大巨蛋也流標7次，其預算更從原本65億元一路追加，直到最後的99.9 億才成功發標內部裝修等 24 億多元未來將採ROT方式補足，合計共124億。相比國圖南館由24 億增加至34億，台中巨蛋預算追加幅度高出許多。
郭倍宏表示，身為南部人從小讀書就深深感受到台灣南北文化、教育資源分 配不均的問題，在得知國圖南館重複流標後雖然早知道此案考量成本並不容易卻仍最後一次投標時，就下定決心希望能接下這個滋潤故鄉文教土壤的任務，希望南部的鄉親也能有豐富的圖書資源。進而帶動文教發展。這樣愛故鄉的初衷，卻被有心人士當作選舉題材進行抹黑 對於這樣的操弄十分遺憾。