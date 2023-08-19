高市毒防局暑假反毒戲劇 紙風車《蕃薯森林奇遇記》橋頭登場
高雄市政府毒品防制局為強化暑假期間的毒品防制工作，提升親子反毒知能，與兆豐銀行文教基金會攜手合作，邀請深受大眾喜愛的紙風車於今(19)日下午在橋頭花卉農園中心演出《蕃薯森林奇遇記》反毒戲劇，描述蕃薯國王因為生病而失去笑容，於是大臣們想方設法取悅國王，後來發現必須要到蕃薯森林找到「幸福鳥」的冒險故事，引領親子理解反毒、寬容、友誼及互助的精神。
記者蔡佳宏／高雄報導
毒防局長林瑩蓉特別頒贈熱心公益獎座給兆豐銀行文教基金會，由兆豐銀行副總黃永貞代表出席受贈。感謝2年多來長期贊助毒防局推動毒品防制業務，邀請紙風車反毒戲劇在高雄9所校園巡迴演出及去年在岡山的《巫頂環遊世界》戶外演出，均獲得師生、民眾熱烈迴響，今天又來到橋頭演出《蕃薯森林奇遇記》，藉由戲劇的趣味互動，結合反毒元素戲碼及創意藝術表演，傳達反毒教育、防毒知能的重要，以一齣戲的時間，提醒大眾對反毒的重視。
黃永貞表示，兆豐銀行文教基金會長年與紙風車合作，在各地巡迴演出反毒戲劇，減少毒品的危害，與毒防局的合作，也希望能為高雄市的反毒教育、無毒環境一起努力!
議員陳善慧、李眉蓁、橋頭區車區長、台糖高雄區處洪處長、高雄市各級學校家長會長協會洪啟文、林哲民理事、大同醫院洪主任、在地里長、李雅慧、林志誠、白喬茵議員代表等均出席活動與民眾同樂。
這場活動吸引千名親子攜伴前來共賞，民眾風雨無阻熱情出席，現場聲光效果十足，演出充滿歡笑，在提升藝文素質的同時也以寓教於樂的方式建立親子正確反毒觀念及拒絕毒品技巧，讓親子們有一個充實而快樂的暑假。