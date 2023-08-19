《未來少女》李千娜手術失敗帶傷上陣！幻藍小熊終於奪冠淚灑舞台
▲「幻藍小熊GENBLUE」成員XXIN（左起）、Bido、Ayeon、容容與李千娜（中）合作，並奪下本賽制冠軍。李千娜還自爆腳趾外翻的手術失敗，所以她是帶傷上陣，讓全員淚灑舞台。（圖／踢帕娛樂提供）
記者詹鎰睿/綜合報導
｜ 2023-08-19 22:00:00 2023-08-19 22:03:49
人氣女團選秀節目《未來少女》今（19）日播出第四集，主題為導師合作賽（下），回顧上集，由連續兩周墊底的「黑曜精靈TWINKLE BLACK」與艾薇合作的〈甘蔗掰掰〉拿下318分暫居第一，沒想到緊接著登場的隊伍「幻藍小熊GENBLUE」與李千娜，以一首可愛復古版的〈心花開〉成功奪下323分，成為本賽制冠軍，也擺脫亞軍魔咒。結果李千娜這才緩緩透露，其實她在訓練過程中歷經腳趾外翻，而且手術還失敗，所以她是忍著疼痛帶傷上陣，讓所有人都相當心疼。
本集打頭陣的「緋紅魅影CRIMZON」與「小賴老師」賴晏駒重新詮釋他的歌曲〈乾我什麼事〉，非常注重肢體語言以及臉部情緒的小賴老師，一開始就說出重話，「如果表情有點呆滯，我就把妳畫XX」，讓大家繃緊神經。前面都沒上場的香蘭，就獲得小賴老師肯定，沒想到壓力超大，演出前一度崩潰落淚，就怕辜負小賴老師的期待。所幸完美的演出，還獲得嚴格的奕寬老師高度讚賞，認為年紀最小的香蘭，沒有因此被其他人吃掉，非常不簡單。 ▲「緋紅魅影CRIMZON」裴頡（左起）、香蘭、席子淇、連穎與小賴（中）合作，結果香蘭壓力大到崩潰落淚。（圖／踢帕娛樂提供） 緊接著是「薄荷水晶babyMINT」要和金曲歌后Karencici合作演出〈NOBODY LUVS U :(〉的Remix版本，而在殘酷的甄選階段，前兩次公演表現亮眼的栩栩竟然落選，讓她不禁難過掉淚，言菱則是因為獨特又強烈個人特色吸引Karencici，成為最後一位表演者，正式演出時，坐在第二現場的小賴則直呼：「這舞風實在太難。」更點名曹晶晶要加強表情，如果改正後就會非常厲害，結果奕寬老師竟搬出「蜘蛛」要晶晶去模仿學習張牙舞爪的動作，讓一旁徐若瑄笑到不行。 ▲金曲歌后Karencici（左二）回應徐若瑄要求，擺出搞怪的開心表情，逗樂其他「薄荷水晶babyMINT」成員。（圖／踢帕娛樂提供） 最後壓軸登場的「幻藍小熊GENBLUE」，因為都是穩坐亞軍位置，但這次她們找到了歌手李千娜助陣，重新詮釋經典神曲〈心花開〉，殊不知，韓籍成員Ayeon憑藉甜美歌聲與技巧，深深吸引李千娜。過程中，李千娜細心地一對一指導Ayeon練習閩南語的發音。登場後，Ayeon一開口驚豔眾人，瞬間成為全場焦點，再搭配充滿感染力的舞蹈曲風，讓幻藍小熊奪下323分成為本賽制冠軍，大家激動落淚。 ▲李千娜（左二）透露，在訓練過程中腳趾外翻，手術還失敗，但忍到最後才告訴大家。左起為「幻藍小熊GENBLUE」成員XXIN、Ayeon、容容、Bido。（圖／踢帕娛樂提供）
此時，李千娜還緩緩透露，其實她的腳趾外翻，而且手術還失敗，但她就是不忍心看著幻藍小熊一直在亞軍，所以忍到最後才說出來，讓大家相當感動，佩服李千娜的敬業精神，也給少女們上了寶貴一課。
▲在李千娜（左）的指導下，Ayeon的閩南語發音越來越標準，還能與大家輕鬆打招呼，十分可愛。（圖／踢帕娛樂提供） 未來少女數位收藏卡七夕限定版，浪漫發售中 👉 https://bean.fun/HA7GG